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Posted 6 февраля, 13:37

Published 6 февраля, 13:37

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Тюменская область подписала несколько соглашений в области цифрового развития

Тюменская область подписала несколько соглашений в области цифрового развития

6 февраля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Тюменская область подписала ряд важных соглашений в рамках Дня «Цифровой экономики», который сегодня, 6 февраля, проходит на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одно из соглашений заключено между правительством Тюменской области и компанией «Киберпротект», которая будет способствовать реализации политики импортозамещения, а также осуществлению региональных образовательных проектов по информационной безопасности, в том числе направленных на защиту от киберугроз.

Также соглашение подписано между департаментом информатизации Тюменской области и «Лабораторией Цифровой Трансформации». Сотрудничество касается разработки и внедрения оптимальных методов управления данными. Еще один важный пункт документа — совместная работа по вопросам использования моделей данных для повышения качества жизни граждан и развития экономики.

Фото: сайт правительства Тюменской области

 

«Успешная реализация нацпрограммы „Цифровая экономика“ и достижение высоких показателей „цифровой зрелости“ в Тюменской области — результат совместной работы многих профессионалов, отраслевых, федеральных компаний, федеральных и региональных ведомств. Подписанные сегодня соглашения будут способствовать реализации мероприятий в соответствии с заданными приоритетами», — отметил директор депцифры ТО Станислав Логинов.

Напомним, власти Тюменской области прошлой осенью обновили стратегию цифровой трансформации региона. Обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.

В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации
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