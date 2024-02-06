Тюменская область подписала несколько соглашений в области цифрового развития

Posted 6 февраля, 13:37
Published 6 февраля, 13:37
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Одно из соглашений заключено между правительством Тюменской области и компанией «Киберпротект», которая будет способствовать реализации политики импортозамещения, а также осуществлению региональных образовательных проектов по информационной безопасности, в том числе направленных на защиту от киберугроз.
Также соглашение подписано между департаментом информатизации Тюменской области и «Лабораторией Цифровой Трансформации». Сотрудничество касается разработки и внедрения оптимальных методов управления данными. Еще один важный пункт документа — совместная работа по вопросам использования моделей данных для повышения качества жизни граждан и развития экономики.
«Успешная реализация нацпрограммы „Цифровая экономика“ и достижение высоких показателей „цифровой зрелости“ в Тюменской области — результат совместной работы многих профессионалов, отраслевых, федеральных компаний, федеральных и региональных ведомств. Подписанные сегодня соглашения будут способствовать реализации мероприятий в соответствии с заданными приоритетами», — отметил директор депцифры ТО Станислав Логинов.
Напомним, власти Тюменской области прошлой осенью обновили стратегию цифровой трансформации региона. Обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.