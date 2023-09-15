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Posted 15 сентября, 05:12

Published 15 сентября, 05:12

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации

В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации

15 сентября 2023, 05:12
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал новую редакцию стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления региона.

Всего обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.

В число ключевых направлений стратегии, подлежащих ускоренной цифровизации, вошла отрасль «Сельское хозяйство». Основная задача цифровой трансформации отрасли — повышение эффективности функционирования процессов агропромышленного комплекса за счет применения современных цифровых технологий при сборе и обработке данных.

Направление включает шесть проектов, реализация которых обеспечит полноту и достоверность различных данных о ситуации в АПК, позволит сократить сроки предоставления государственной услуги по выдаче племенных свидетельств, а также частично предоставлять в электронном виде документы для получения грантов на развитие хозяйств, материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и семейных ферм.

Кроме того, в соответствии с поручением губернатора области по итогам состоявшейся в июле 2023 года дизайн-сессии по развитию технологий искусственного интеллекта, решением комиссии создан проектный офис по внедрению технологий искусственного интеллекта в отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления Тюменской области.

Главными задачами проектного офиса являются обеспечение эффективного взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления, образовательных, научных и иных организаций и предприятий при определении приоритетных направлений развития и использования технологий искусственного интеллекта в Тюменской области, а также планирование и координация деятельности по проработке и внедрению ИИ-решений в отрасли госуправления.

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