В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации

Направление включает шесть проектов, реализация которых обеспечит полноту и достоверность различных данных о ситуации в АПК, позволит сократить сроки предоставления государственной услуги по выдаче племенных свидетельств, а также частично предоставлять в электронном виде документы для получения грантов на развитие хозяйств, материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и семейных ферм.