В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации

Posted 15 сентября, 05:12
Published 15 сентября, 05:12
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Всего обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.
В число ключевых направлений стратегии, подлежащих ускоренной цифровизации, вошла отрасль «Сельское хозяйство». Основная задача цифровой трансформации отрасли — повышение эффективности функционирования процессов агропромышленного комплекса за счет применения современных цифровых технологий при сборе и обработке данных.
Направление включает шесть проектов, реализация которых обеспечит полноту и достоверность различных данных о ситуации в АПК, позволит сократить сроки предоставления государственной услуги по выдаче племенных свидетельств, а также частично предоставлять в электронном виде документы для получения грантов на развитие хозяйств, материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и семейных ферм.
Кроме того, в соответствии с поручением губернатора области по итогам состоявшейся в июле 2023 года дизайн-сессии по развитию технологий искусственного интеллекта, решением комиссии создан проектный офис по внедрению технологий искусственного интеллекта в отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления Тюменской области.
Главными задачами проектного офиса являются обеспечение эффективного взаимодействия органов власти, органов местного самоуправления, образовательных, научных и иных организаций и предприятий при определении приоритетных направлений развития и использования технологий искусственного интеллекта в Тюменской области, а также планирование и координация деятельности по проработке и внедрению ИИ-решений в отрасли госуправления.