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Published Сегодня, 14:22

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Updated Сегодня, 14:56

У инвалидов в Тюменской области выросли шансы на трудоустройство

У инвалидов в Тюменской области выросли шансы на трудоустройство

17 октября 2023, 14:22
Фото: 1MI

У инвалидов в Тюменской области выросли шансы на трудоустройство

Сервис hh.ru провел исследование, в котором определил актуальные направления для людей с инвалидностью, а также показал, как выросло число рабочих мест для данной группы людей.

По данным, полученным от исследования сервиса по поиску работу HeadHunter, количество рабочих мест для людей, имеющих степень инвалидности, достигло 609 в сентябре этого года. Эти цифры почти в два раза превышают те, что были в сентябре 2022 года — 342. По словам руководителя внешних коммуникаций сервиса, Анны Осиповой, такие темпы роста обуславливаются стремительным развитием технологий и кадровым голодом в области. Кроме того, во многих профессиях закрепляется удаленный режим работы, что также позволяет работодателю нанять соискателя с инвалидностью.

Сервис hh.ru также выделил направления работы, которые люди с инвалидностью выбирают чаще прочих. Среди них самой популярной стала область продаж и услуг — 46%. Транспорт, логистику и перевозки выбирают 22% пользователей, а домашний и обслуживающий персонал 21%. Следующими актуальными направлениями следуют вакансии административного и рабочего персонала.

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#Общество#Тюменская область#Инвалиды#Исследование#Дмитрий Балобанов#Инвалидность#Рабочие места
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