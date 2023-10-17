У инвалидов в Тюменской области выросли шансы на трудоустройство

По данным, полученным от исследования сервиса по поиску работу HeadHunter, количество рабочих мест для людей, имеющих степень инвалидности, достигло 609 в сентябре этого года. Эти цифры почти в два раза превышают те, что были в сентябре 2022 года — 342. По словам руководителя внешних коммуникаций сервиса, Анны Осиповой, такие темпы роста обуславливаются стремительным развитием технологий и кадровым голодом в области. Кроме того, во многих профессиях закрепляется удаленный режим работы, что также позволяет работодателю нанять соискателя с инвалидностью.



Сервис hh.ru также выделил направления работы, которые люди с инвалидностью выбирают чаще прочих. Среди них самой популярной стала область продаж и услуг — 46%. Транспорт, логистику и перевозки выбирают 22% пользователей, а домашний и обслуживающий персонал 21%. Следующими актуальными направлениями следуют вакансии административного и рабочего персонала.