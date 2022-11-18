Депутат Тюменской облдумы может порадовать мобилизованных выступлением

«Концерты уже проходят, в том числе с участием исполнителей на гармони», — пояснила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Фестиваль-конкурс гармонистов был инициирован фракцией «Единая Россия» Тюменской областной думы при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора и областного департамента культуры и администрации Тюменского района. Виктор Рейн стал председателем конкурсной комиссии фестиваля.
Ранее «Наш город» писал о том, что очередную партию обмундирования и необходимого оборудования доставили из Тюменской области мобилизованным бойцам. Военные получили теплую зимнюю одежду, обувь, продукты питания, балаклавы и противоосколочные очки.