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Депутат Тюменской облдумы может порадовать мобилизованных выступлением

Сегодня, 12:34
Фото: nashgorod.ru

Депутат Виктор Рейн может сыграть перед мобилизованными на гармони

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн не против сыграть на гармони перед мобилизованными. Об этом было сказано на областном фестивале-конкурсе гармонистов, прошедшем во Дворце «Нефтяник».
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Тюмень
«Концерты уже проходят, в том числе с участием исполнителей на гармони», — пояснила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Фестиваль-конкурс гармонистов был инициирован фракцией «Единая Россия» Тюменской областной думы при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора и областного департамента культуры и администрации Тюменского района. Виктор Рейн стал председателем конкурсной комиссии фестиваля.

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Ранее «Наш город» писал о том, что очередную партию обмундирования и необходимого оборудования доставили из Тюменской области мобилизованным бойцам. Военные получили теплую зимнюю одежду, обувь, продукты питания, балаклавы и противоосколочные очки.

#Мелиса Учунджю#Общество#Культура#Частичная мобилизация#Армия#Тюмень#Тюменская область#Депутаты
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