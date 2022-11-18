Депутат Тюменской облдумы может порадовать мобилизованных выступлением

Депутат Виктор Рейн может сыграть перед мобилизованными на гармони

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн не против сыграть на гармони перед мобилизованными. Об этом было сказано на областном фестивале-конкурсе гармонистов, прошедшем во Дворце «Нефтяник».

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