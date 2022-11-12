Основатель группы «Агата Кристи» выступил перед тюменскими бойцами

Лидер музыкальной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов дал концерт тюменским мобилизованным. Свое выступление фронтмен начал с легендарного хита. Военнослужащие активно подпевали, свистели и поддерживали музыканта.
Концерт засняли на видео и опубликовали в телеграм-канале Информационного центра правительства Тюменской области.
Рок-музыкант Вадим Самойлов уже выступал в Тюмени перед мобилизованными 1 октября. Так же, как в этот раз, он спел самые популярные песни своей группы. После концерта артист провел фотосессию с бойцами.