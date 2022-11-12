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Основатель группы «Агата Кристи» выступил перед тюменскими бойцами

12 ноября 12:06
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Скриншот из видео.

Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными тюменцами

В Тюмень приехал основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он выступил перед мобилизованными, чтобы поддержать их.
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Тюмень

Лидер музыкальной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов дал концерт тюменским мобилизованным. Свое выступление фронтмен начал с легендарного хита. Военнослужащие активно подпевали, свистели и поддерживали музыканта.

Концерт засняли на видео и опубликовали в телеграм-канале Информационного центра правительства Тюменской области.

Лидер группы «Агата Кристи» выступил перед мобилизованными тюменцами
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Рок-музыкант Вадим Самойлов уже выступал в Тюмени перед мобилизованными 1 октября. Так же, как в этот раз, он спел самые популярные песни своей группы. После концерта артист провел фотосессию с бойцами.

#Анна Доронина#Частичная мобилизация#Тюмень#Тюменская область#Рок-музыка#Музыка#Рок-концерт#Военнослужащие#Солдаты
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