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Тюменские компании могут взять деньги на развитие через гарантийный фонд

16 ноября 12:43
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
Тюменские компании могут взять деньги на развитие через гарантийный фонд Инвестиционного агентство региона. Мера поддержки будет полезной тем предпринимателям, у которых нет залога.

Сейчас через Гарантийный фонд уже оформлено 181 поручительство на сумму в 672 млн рублей он уже предоставил в этом году. Это позволило дополнительно привлечь более 2,5 млрд рублей инвестиций в экономику региона. 

Участниками программы «Гарантийный фонд» являются 16 банков. Накануне подписано соглашение с АО Банк «Северный морской путь». Он входит в пятёрку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. 

Получить поддержку Гарантийного фонда могут МСП и самозанятые. Поручительство предоставляется:

  • по кредитам,
  • займам
  • и договорам лизинга со сроком до 15 лет, а также по микрозаймам и банковским гарантиям сроком до 3 лет.  

Подробную информацию о мере поддержке можно получить в центре "Мой бизнес".

На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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