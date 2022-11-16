Тюменские компании могут взять деньги на развитие через гарантийный фонд

Сейчас через Гарантийный фонд уже оформлено 181 поручительство на сумму в 672 млн рублей он уже предоставил в этом году. Это позволило дополнительно привлечь более 2,5 млрд рублей инвестиций в экономику региона.
Участниками программы «Гарантийный фонд» являются 16 банков. Накануне подписано соглашение с АО Банк «Северный морской путь». Он входит в пятёрку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований.
Получить поддержку Гарантийного фонда могут МСП и самозанятые. Поручительство предоставляется:
Подробную информацию о мере поддержке можно получить в центре "Мой бизнес".
На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.