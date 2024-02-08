Все большее число тюменцев оформляют пособия и льготы через портал госуслуг

Перевод государственных услуг в электронный вид — это один из проектов по цифровой трансформации социальной сферы. Президент России определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. По стране один из ключевых показателей — уровень цифровой зрелости — по итогам 2023 года составил 74,7% (при плане 64,2%). Доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100% (план — 85%).