Все большее число тюменцев оформляют пособия и льготы через портал госуслуг

Posted 8 февраля, 14:09
Published 8 февраля, 14:09
Modified Сегодня, 01:16
Updated Сегодня, 01:16
Перевод государственных услуг в электронный вид — это один из проектов по цифровой трансформации социальной сферы. Президент России определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. По стране один из ключевых показателей — уровень цифровой зрелости — по итогам 2023 года составил 74,7% (при плане 64,2%). Доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100% (план — 85%).
Полный перечень массовых социально значимых услуг департамента социального развития Тюменской области:
— Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан (https://clck.ru/YHwff)
— Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (https://clck.ru/33XrFE)
— Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи (https://clck.ru/33W55f)
— Выплата социального пособия на погребение (https://clck.ru/34kUYa)
— Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье (https://clck.ru/32TvRK)
— Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (https://clck.ru/33shQv)
— Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» (https://clck.ru/34kUYc)
— Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (https://clck.ru/32dTTi)
— Предоставление права льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (https://clck.ru/3432Yu)
— Присвоение звания «Ветеран труда» (https://clck.ru/33qbKh)
— Устаовление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей (https://clck.ru/32TvRM)
— Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации) (https://clck.ru/YHwg4)
— Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (https://clck.ru/32dTTm)
— Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений (https://clck.ru/34kUYe)
— Обеспечение путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (https://clck.ru/38dJaN)
Статус исполнения заявлений можно отслеживать в личном кабинете на портале госуслуг. Напоминаем, что получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала. Подробнее о том, как регистрироваться на госуслугах, можно узнать на официальном сайте.