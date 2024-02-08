nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 14:09

Published 8 февраля, 14:09

Modified Сегодня, 01:16

Updated Сегодня, 01:16

Все большее число тюменцев оформляют пособия и льготы через портал госуслуг

Все большее число тюменцев оформляют пособия и льготы через портал госуслуг

8 февраля 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
Через единый портал государственных и муниципальных услуг жители Тюменской области могут получить 15 социально значимых услуг регионального департамента социального развития. В прошлом году было зарегистрировано свыше 23 тысяч электронных заявлений.

Перевод государственных услуг в электронный вид — это один из проектов по цифровой трансформации социальной сферы. Президент России определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. По стране один из ключевых показателей — уровень цифровой зрелости — по итогам 2023 года составил 74,7% (при плане 64,2%). Доля массовых социально значимых услуг онлайн достигла на конец прошлого года 100% (план — 85%).

Полный перечень массовых социально значимых услуг департамента социального развития Тюменской области:

— Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан (https://clck.ru/YHwff)

— Предоставление регионального материнского (семейного) капитала (https://clck.ru/33XrFE)

— Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи (https://clck.ru/33W55f)

— Выплата социального пособия на погребение (https://clck.ru/34kUYa)

— Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье (https://clck.ru/32TvRK)

— Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (https://clck.ru/33shQv)

— Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» (https://clck.ru/34kUYc)

— Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (https://clck.ru/32dTTi)

— Предоставление права льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (https://clck.ru/3432Yu)

— Присвоение звания «Ветеран труда» (https://clck.ru/33qbKh)

— Устаовление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей (https://clck.ru/32TvRM)

— Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации) (https://clck.ru/YHwg4)

— Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (https://clck.ru/32dTTm)

— Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений (https://clck.ru/34kUYe)

— Обеспечение путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (https://clck.ru/38dJaN)

Статус исполнения заявлений можно отслеживать в личном кабинете на портале госуслуг. Напоминаем, что получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала. Подробнее о том, как регистрироваться на госуслугах, можно узнать на официальном сайте.

Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Вчера, 07:05
«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый
Вчера, 08:49
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Вчера, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Вчера, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Вчера, 03:35
Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозы
Вчера, 07:27