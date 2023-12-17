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Posted 17 декабря, 19:37

Published 17 декабря, 19:37

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

На госуслугах появились две новые электронные услуги Тюменской области

На госуслугах появились две новые электронные услуги Тюменской области

17 декабря 2023, 19:37
Фото: 1MI
Жителям Тюменской области на портале госуслуг стали доступны две новые услуги. Подробно и них рассказали в региональном департаменте информатизации.

С 15 декабря 2023 года тюменцы могут направить электронные заявление через единый сервис на получение следующих услуг:

  • Обеспечение путёвками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки предоставляются проживающим в Тюменской области детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно);
  • Заключение договоров на эксплуатацию инженерных коммуникаций. Муниципальная услуга предоставляется лицам, планирующим осуществить эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения.

Получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на госуслугах.

Отметим, в Тюменской области большинство услуг уже переведены в электронный формат. Это значительно экономит время жителям региона, особенно из сельской местности, ведь им теперь не надо ездить за каждой справкой в райцентр или город.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика».

Тюменцам рассказали, как проверить свои электронные меддокументы через Госуслуги
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