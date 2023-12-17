На госуслугах появились две новые электронные услуги Тюменской области

Posted 17 декабря, 19:37
Published 17 декабря, 19:37
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
С 15 декабря 2023 года тюменцы могут направить электронные заявление через единый сервис на получение следующих услуг:
Получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи на госуслугах.
Отметим, в Тюменской области большинство услуг уже переведены в электронный формат. Это значительно экономит время жителям региона, особенно из сельской местности, ведь им теперь не надо ездить за каждой справкой в райцентр или город.
Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика».