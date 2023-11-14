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Posted 14 ноября, 12:02

Published 14 ноября, 12:02

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Тюменцам рассказали, как проверить свои электронные меддокументы через Госуслуги

Тюменцам рассказали, как проверить свои электронные меддокументы через Госуслуги

14 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Узнать результаты осмотра, обследований, данные о диагнозе и назначениях можно до приема врача. Сейчас жители Тюменской области могут сделать это на портале Госуслуги, сообщает департамент здравоохранения региона.

Электронные медицинские документы хранят сведения о всей оказанной медицинской помощи, а также:

  • регион, где оказана медицинская услуга;
  • наименование медицинского учреждения;
  • условия оказания помощи;
  • период, когда была оказана помощь.

Результаты осмотров и исследований сразу по готовности и в режиме реального времени поступят в личный кабинет. Их можно скачать в формате pdf и распечатать.

Напомним, летом этого года все тюменские медучреждения перешли на единую информационную систему. Доступ к своей медкарте можно получить через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении «Телемед72».

Доступность и качество медицинского обслуживания в Тюменской области регулируется нацпроектом «Здравоохранение». Большой вклад в развитие регионального здравоохранения также вносит нацпроект «Цифровизация» и одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.

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