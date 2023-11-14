Тюменцам рассказали, как проверить свои электронные меддокументы через Госуслуги

Posted 14 ноября, 12:02
Published 14 ноября, 12:02
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Электронные медицинские документы хранят сведения о всей оказанной медицинской помощи, а также:
Результаты осмотров и исследований сразу по готовности и в режиме реального времени поступят в личный кабинет. Их можно скачать в формате pdf и распечатать.
Напомним, летом этого года все тюменские медучреждения перешли на единую информационную систему. Доступ к своей медкарте можно получить через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении «Телемед72».
Доступность и качество медицинского обслуживания в Тюменской области регулируется нацпроектом «Здравоохранение». Большой вклад в развитие регионального здравоохранения также вносит нацпроект «Цифровизация» и одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц.