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Тюменские медучреждения перешли на единую информационную систему

9 августа 2023, 05:16
Фото: Антон Засимов / 1MI
Медкарты стали доступны тюменцам
Теперь тюменцы смогут самостоятельно просматривать свои медицинские карты.

100% тюменских медучреждений перешли на единую медицинскую информационную систему. На прошедшем брифинге руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова ответила, что эта система позволит сохранить всю информацию о пациенте, включая результаты анализов и медисторию.

Логинова подчеркнула, что тюменцы смогут самостоятельно получить доступ к своей медкарте через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении «Телемед72».

— Пожилые пациенты все чаще пользуются цифровизацией. В Тюменской области есть различные программы обучения, которые позволяют осваивать нововведения, рассказала Логинова.
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#Анастасия Ильина#Врачи#Медицина#Карта
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