Тюменские медучреждения перешли на единую информационную систему

100% тюменских медучреждений перешли на единую медицинскую информационную систему. На прошедшем брифинге руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова ответила, что эта система позволит сохранить всю информацию о пациенте, включая результаты анализов и медисторию.