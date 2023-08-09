Тюменские медучреждения перешли на единую информационную систему

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
100% тюменских медучреждений перешли на единую медицинскую информационную систему. На прошедшем брифинге руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова ответила, что эта система позволит сохранить всю информацию о пациенте, включая результаты анализов и медисторию.
Логинова подчеркнула, что тюменцы смогут самостоятельно получить доступ к своей медкарте через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении «Телемед72».
— Пожилые пациенты все чаще пользуются цифровизацией. В Тюменской области есть различные программы обучения, которые позволяют осваивать нововведения, рассказала Логинова.