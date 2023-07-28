Тюмень вновь вошла в ТОП умнейших городов России

В рамках проекта было рассмотрено более 200 городов. Примечательно, что наш город занимает лидирующие позиции наряду с такими крупнейшими городами, как Сочи, Смоленск, Белгород и Калининград. Как отмечает директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, такой результат — это в первую очередь показатель слаженной работы команды профессионалов по повышению уровня городской жизни с помощью IT-технологий.