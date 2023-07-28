Тюмень вновь вошла в ТОП умнейших городов России

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Тюмень признали умнейшим городом в стране. Она вошла в топ «IQ городов» России. Итоги расчета Индекса цифровизации городского хозяйства были подведены на IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна».
В рамках проекта было рассмотрено более 200 городов. Примечательно, что наш город занимает лидирующие позиции наряду с такими крупнейшими городами, как Сочи, Смоленск, Белгород и Калининград. Как отмечает директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, такой результат — это в первую очередь показатель слаженной работы команды профессионалов по повышению уровня городской жизни с помощью IT-технологий.
— Цифровые сервисы направлены на создание безопасных и комфортных условий для жизни. Будем и дальше продолжать цифровую трансформацию региона и развивать экосистему «Умного города! , — заявил Логинов.
Напомним, что в прошлом году Тюмень тоже вошла в число умнейших городов.