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Published Сегодня, 06:19

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Четыре моста в Тюменской области отремонтируют в 2024 году в рамках нацпроекта

Четыре моста в Тюменской области отремонтируют в 2024 году в рамках нацпроекта

23 октября 2023, 06:19
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
На следующий год запланирован ремонт моста через Туру и трех мостов на Обходе в Тюмени. Их реконструкции будет уделено особое внимание.

Ремонт мостов и дорог в Тюменской области проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году были отремонтированы два моста в Ишиме и Тюмени, а на следующий год запланированы работы сразу на четырех объектах.

В региональном Управлении строительства сообщили, что в 2024 году будут обновлены три моста на Обходе в Тюмени и левое направление моста через реку Туру в районе Метелево. Также будут отремонтированы путепроводы возле Казарово и Верхнего Бора.

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На всех мостах заменят асфальтобетонное покрытие, обновят деформационные швы, гидроизоляцию и системы водоотведения. Ремонту мостов на Обходе уделят особое внимание, так за сутки по ним проезжают до 50 тысяч автомобилей.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени увеличили расходы на содержание дорог. В этом году из регионального бюджета потратят более двух миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Реконструкция#Ремонт дорог#План строительства#Мост#Нацпроекты#Любовь Селезнева
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