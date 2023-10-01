В приложении «Телемед-72» появилась новая услуга — запись к врачу «день в день»

Posted 1 октября, 05:12
Published 1 октября, 05:12
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Мобильное приложение «Телемед-72» становится все популярнее. За 9 месяцев с начала 2023 года в базе зарегистрировано порядка 210 тысяч тюменцев, авторизованных через госуслуги.
Жители региона активно используют возможности «Телемед-72», в котором собрано множество востребованных сервисов:
В сентябре в работу «Телемед-72» были внесены улучшения, касающиеся сервиса «Электронная очередь». Теперь с его помощью тюменцы могут дистанционно взять талон на медицинскую услугу «день в день». Ранее талон можно было взять только на следующий или более поздний день.
Напоминаем, что талон нужно обязательно активировать не менее чем за 15 минут до начала приема. Сделать это можно в инфокиоске, который размещен в поликлинике рядом со входом.