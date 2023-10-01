nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 05:12

Published 1 октября, 05:12

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В приложении «Телемед-72» появилась новая услуга — запись к врачу «день в день»

В приложении «Телемед-72» появилась новая услуга — запись к врачу «день в день»

1 октября 2023, 05:12
Фото: 1MI
В тюменском медицинском приложении «Телемед-72» обновился функционал электронной очереди. Теперь сервис позволяет записать к врачу «день в день», сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

 

Мобильное приложение «Телемед-72» становится все популярнее. За 9 месяцев с начала 2023 года в базе зарегистрировано порядка 210 тысяч тюменцев, авторизованных через госуслуги.

Жители региона активно используют возможности «Телемед-72», в котором собрано множество востребованных сервисов:

  • запись на очный прием к врачу себя, ребенка, родственника;
  • вызов врача на дом для себя, ребенка или родственника;
  • онлайн-консультации по назначению врача;
  • получение талона электронной очереди и т. д.

В сентябре в работу «Телемед-72» были внесены улучшения, касающиеся сервиса «Электронная очередь». Теперь с его помощью тюменцы могут дистанционно взять талон на медицинскую услугу «день в день». Ранее талон можно было взять только на следующий или более поздний день.

Напоминаем, что талон нужно обязательно активировать не менее чем за 15 минут до начала приема. Сделать это можно в инфокиоске, который размещен в поликлинике рядом со входом.

Подпишитесь
В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов
Сегодня, 07:30
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25