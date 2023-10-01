В приложении «Телемед-72» появилась новая услуга — запись к врачу «день в день»

В сентябре в работу «Телемед-72» были внесены улучшения, касающиеся сервиса «Электронная очередь». Теперь с его помощью тюменцы могут дистанционно взять талон на медицинскую услугу «день в день». Ранее талон можно было взять только на следующий или более поздний день.