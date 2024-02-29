В Тюмени обсудили меры поддержки участников СВО и их семей

Posted 29 февраля, 04:42
Published 29 февраля, 04:42
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Участие в конференции принимают около 300 человек — представители органов власти, филиала фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области, отделения Социального фонда России по Тюменской области, врачи, сотрудники органов социальной защиты, труда и занятости, образования, физической культуры и спорта, социальные координаторы, психологи, специалисты по реабилитации и по социальной работе, сотрудники учреждений медико-социальной экспертизы, общественных организаций и многие другие заинтересованные профессионалы.
Опытом с тюменцами активно делятся федеральные эксперты, среди них — Юлия Матвеева, руководитель ГБУ «Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей» (Москва), Сергей Асатуров, клинический психолог, директор ГБУЗ «Центр социальной помощи семье и детям города Ростова-на-Дону», Елена Морозова, руководитель научно-методологического центра по комплексной реабилитации, заместитель руководителя ФЦКР ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.
Открывая конференцию, директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин отметил, что основная цель мероприятия — обмен опытом, практиками работы по сопровождению семей и военнослужащих, а также возможность обсудить, договориться о взаимодействии в сопровождении ребят, решении возникающих у них вопросов, связанных с оказанием медицинской, психологической помощи, реабилитацией и адаптацией.
В Тюменской области сформирована гибкая система персональной работы и комплексного сопровождения участников СВО и их семей, которая включает как территориальные подразделения федеральных структур, так и региональные органы власти и организации таких сфер, как социальная защита, образование, здравоохранение, труд и занятость, физическая культура и спорт и т. д. Обеспечить оперативность помогает Модуль для учета участников СВО и членов их семей, созданный на базе единой информационной системы социальной защиты населения. «Региону есть чем поделиться, это и работа нашего межведомственного модуля, к которому подключены все исполнительные органы власти, органы соцзащиты, здравоохранения, образования, труда и занятости, физкультуры и спорта, культуры и филиал фонда „Защитники Отечества“. С помощью этого модуля мы оказываем всестороннюю поддержку и помощь участникам спецоперации», — подчеркнула на пресс-подходе заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.
Для участников СВО и членов их семей в каждом муниципальном образовании Тюменской области работают семейные социальные гостиные, в которых поддерживают семьи военнослужащих. Преимущественно это — психологическая помощь в неформальной обстановке, присмотр за детьми дошкольного и младшего школьного возраста на период занятости родителя и, безусловно, консультирование по правовым, финансовым и социальным вопросам. Сегодня действуют 82 гостиные, помощь получили более 14 тысяч человек. С октября 2022 года работает многоканальный круглосуточный телефон горячей линии 8-800-201-41-41, с начала его работы поступило более 600 звонков.
С ветеранами СВО, которые вернулись домой, работу продолжает филиал фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области. Фонд по принципу «одного окна» оказывает комплексное сопровождение, включая содействие в получении мер поддержки, медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также в переобучении и трудоустройстве. Всего во всех городах и районах Тюменской области работают 36 социальных координаторов фонда и 5 помощников. По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Динары Поштаренко, его сотрудникам поступило более 8,5 тысячи вопросов. Они касались назначения федеральных и региональных мер соцподдержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, денежных выплат, которые связаны с участием в СВО, в том числе, страховых. А также юридической и медицинской помощи, запроса на участие ветеранов в различных мероприятиях: спортивных, патриотических, культурно-досуговых. И, конечно, психологической поддержки. «Благодаря огромной межведомственной работе в нашей области сегодня удалось решить положительно 85 процентов поступивших вопросов», — подчеркнула Динара Поштаренко.
Специалисты отмечают, что в Тюменской области работа по поддержке участников СВО отличается высоким уровнем межведомственного взаимодействия, а также активным участием и вовлеченностью НКО. Деятельности общественных организаций в этом направлении был посвящен круглый стол, организованный в рамках конференции Тюменской областной думой. Как рассказала на круглом столе начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова, в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области впервые проведен специальный конкурс для СО НКО, которые работают с ветеранами СВО и членами их семей. По итогам конкурса поддержку в объеме 25 млн рублей получили 16 СО НКО для реализации 18 социальных проектов, в которых целевой аудиторией являются участники СВО и члены их семей. В ходе круглого стола обсуждались итоги реализации этих проектов.
28 февраля, во второй день конференции, около 200 психологов принимают участие в семинаре-практикуме «Выстраивание эффективных коммуникаций». Ведущий — Сергей Асатуров, клинический психолог, директор ГБУЗ «Центр социальной помощи семье и детям города Ростова-на-Дону». Для руководителей и специалистов организаций спорта и молодежной политики Тюменской области, студентов по направлению «Адаптивная физическая культура», участников СВО на базе детского морского центра «Алый парус» города Тюмени проводится секционный трек «Реабилитация участников СВО с использованием возможностей и технологий адаптивной физической культуры и спорта». В региональном центре «Семья» для лидеров социальных проектов Тюменской области, специалистов образования, семейных социальных гостиных, ветеранов и семей участников СВО проводится секционный трек «Роль семьи в социализации участников СВО».