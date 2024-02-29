В Тюмени обсудили меры поддержки участников СВО и их семей

С ветеранами СВО, которые вернулись домой, работу продолжает филиал фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области. Фонд по принципу «одного окна» оказывает комплексное сопровождение, включая содействие в получении мер поддержки, медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также в переобучении и трудоустройстве. Всего во всех городах и районах Тюменской области работают 36 социальных координаторов фонда и 5 помощников. По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Динары Поштаренко, его сотрудникам поступило более 8,5 тысячи вопросов. Они касались назначения федеральных и региональных мер соцподдержки, получения удостоверения ветерана боевых действий, денежных выплат, которые связаны с участием в СВО, в том числе, страховых. А также юридической и медицинской помощи, запроса на участие ветеранов в различных мероприятиях: спортивных, патриотических, культурно-досуговых. И, конечно, психологической поддержки. «Благодаря огромной межведомственной работе в нашей области сегодня удалось решить положительно 85 процентов поступивших вопросов», — подчеркнула Динара Поштаренко.