В ДТП снова погиб человек: в ГИБДД рассказали о нынешней ситуации на дорогах

В городской ГИБДД сообщили, что за первые 4 дня сентября произошло 13 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, а 14 — получили травмы различной степени тяжести.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 22 аварии, в которых также погиб 1 человек, а 25 были ранены.
«Чаще всего первые осенние ДТП происходят из-за несоблюдения очередности проезда. Люди начинают спешить в школу, университет или еще куда-то, а потому, возможно, регистрируется вот такой всплеск аварий», рассказали в городской ГИБДД.
Вторая по популярности причин аварий — превышение скорости, что подтверждает догадку инспекторов городской Госавтоинспекции.
Отметим, что за 4 дня было зарегистрировано одно падение пассажира в общественном транспорте.
А сегодня «Наш город» писал об аналогичном инциденте. В автобусе № 39 водитель резко нажал на педаль тормоза, стараясь избежать ДТП, в результате чего пассажирка пожилого возраста упала. Ее госпитализировали в ОКБ № 2.