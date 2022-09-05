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В ДТП снова погиб человек: в ГИБДД рассказали о нынешней ситуации на дорогах

5 сентября 12:56
Фото: 1Mi
Второй год подряд в начале сентября в ДТП погибает один человек. Тяжесть последствий первых осенних аварий пока не удается снизить. Но уменьшается общее число раненых. Если в прошлом году их было 25, то в этом году, за первые дни сентября было ранено 14 человек.

В городской ГИБДД сообщили, что за первые 4 дня сентября произошло 13 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, а 14 — получили травмы различной степени тяжести.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 22 аварии, в которых также погиб 1 человек, а 25 были ранены.

«Чаще всего первые осенние ДТП происходят из-за несоблюдения очередности проезда. Люди начинают спешить в школу, университет или еще куда-то, а потому, возможно, регистрируется вот такой всплеск аварий», рассказали в городской ГИБДД.

Вторая по популярности причин аварий — превышение скорости, что подтверждает догадку инспекторов городской Госавтоинспекции.

Отметим, что за 4 дня было зарегистрировано одно падение пассажира в общественном транспорте.

А сегодня «Наш город» писал об аналогичном инциденте. В автобусе № 39 водитель резко нажал на педаль тормоза, стараясь избежать ДТП, в результате чего пассажирка пожилого возраста упала. Ее госпитализировали в ОКБ № 2.

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