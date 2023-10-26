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Кювет

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Октябрь 2023
Фура Wildberries заблокировала движение по трассе «Тюмень — Омск»
Большегруз улетел в кювет. Сейчас его пытаются вытащить дорожные службы.
26 октября 2023, 08:06
В Тюменской области из-за гололеда автобус улетел в кювет
Из-за усугубившихся погодных условий автобус выехал в кювет во время движения по Салаирскому тракту. Пострадавших на месте происшествия нет. Водитель автобуса от помощи отказался.
25 октября 2023, 12:44
Декабрь 2022
Автобус тюменского предприятия съехал в кювет
ДТП произошло в районе поселка Боровский. Там автобус, занимающийся развозкой сотрудников, оказался в кювете. На место происшествия вызвали ГИБДД.
12 декабря 2022, 05:40

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