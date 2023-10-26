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Posted Вчера, 08:06

Published Вчера, 08:06

Modified Вчера, 08:08

Updated Вчера, 08:08

Фура Wildberries заблокировала движение по трассе «Тюмень — Омск»

Фура Wildberries заблокировала движение по трассе «Тюмень — Омск»

26 октября 2023, 08:06
Фото: 1MI
Большегруз улетел в кювет. Сейчас его пытаются вытащить дорожные службы.
Сюжет
Авария

Движение по федеральной трассе «Тюмень — Омск» ограничено из-за аварии, произошедшей на 169 километре дороги.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, на данном участке вылетела в кювет фура Wildberries. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожных служб, большегруз вытаскивают из кювета.

Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей в Тюменской области в ночь с 24 на 25 октября. Тогда погиб водитель большегруза: ему в лобовое стекло прилетело бревно, упавшее с лесовоза.

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