Фура Wildberries заблокировала движение по трассе «Тюмень — Омск»

Posted Вчера, 08:06
Published Вчера, 08:06
Modified Вчера, 08:08
Updated Вчера, 08:08
Движение по федеральной трассе «Тюмень — Омск» ограничено из-за аварии, произошедшей на 169 километре дороги.
Как сообщает ГИБДД Тюменской области, на данном участке вылетела в кювет фура Wildberries. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожных служб, большегруз вытаскивают из кювета.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей в Тюменской области в ночь с 24 на 25 октября. Тогда погиб водитель большегруза: ему в лобовое стекло прилетело бревно, упавшее с лесовоза.