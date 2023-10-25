В Тюменской области из-за гололеда автобус улетел в кювет

Гололед, образовавшийся из-за выпавшего сегодня снега в Тюменской области, стал причиной многих ДТП. На Салаирском тракте несколько автомобилей улетели в кювет, среди них оказался и автобус. По сообщениям Госавтоинспекции, пострадавших на месте происшествия нет, автобус был пустым, а его водитель отказался от помощи сотрудников ГИБДД.