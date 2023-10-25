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Posted 25 октября, 12:44

Published 25 октября, 12:44

Modified 25 октября, 12:46

Updated 25 октября, 12:46

В Тюменской области из-за гололеда автобус улетел в кювет

В Тюменской области из-за гололеда автобус улетел в кювет

25 октября 2023, 12:44
Фото: 1MI
Из-за усугубившихся погодных условий автобус выехал в кювет во время движения по Салаирскому тракту. Пострадавших на месте происшествия нет. Водитель автобуса от помощи отказался.
Сюжет
ДТП

Гололед, образовавшийся из-за выпавшего сегодня снега в Тюменской области, стал причиной многих ДТП. На Салаирском тракте несколько автомобилей улетели в кювет, среди них оказался и автобус. По сообщениям Госавтоинспекции, пострадавших на месте происшествия нет, автобус был пустым, а его водитель отказался от помощи сотрудников ГИБДД.

Ранее «Наш город» уже писал о проблемах, возникших с транспортом. Жителям Тюмени порекомендовали пользоваться мобильными приложениями для отслеживания движения общественного транспорта. По прогнозам метеорологов, снег в областном центре будет идти до конца дня.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Автобус#Кювет#Гололед#Погодные условия#Дмитрий Балобанов
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