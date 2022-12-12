Автобус тюменского предприятия съехал в кювет

«Под Тюменью автобус, на котором осуществляли развозку работников одного из местных предприятий, съехал в кювет. Никто не пострадал. На момент происшествия автобус был пуст», — сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Но вызывать сотрудников ГИБДД все же пришлось. Они приехали на место ДТП и оказали помощь — вытащили автобус из кювета.
Также сегодня утром тюменцы рассказали о ДТП на развязке Тобольского тракта. Там грузовой автомобиль полностью перекрыл проезжую часть. Но в ГИБДД информации об этом происшествии не поступало.
Сейчас ситуация на дорогах Тюмени оценивается в 7 баллов. Из-за снегопада образовались пробки, случились аварии. Движение затруднено на улицах Федюнинского, Холодильной, Мельникайте.