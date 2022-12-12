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Автобус тюменского предприятия съехал в кювет

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI

Под Тюменью автобус уехал в кювет

ДТП произошло в районе поселка Боровский. Там автобус, занимающийся развозкой сотрудников, оказался в кювете. На место происшествия вызвали ГИБДД.
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ДТП
«Под Тюменью автобус, на котором осуществляли развозку работников одного из местных предприятий, съехал в кювет. Никто не пострадал. На момент происшествия автобус был пуст», — сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Но вызывать сотрудников ГИБДД все же пришлось. Они приехали на место ДТП и оказали помощь — вытащили автобус из кювета. 

Также сегодня утром тюменцы рассказали о ДТП на развязке Тобольского тракта. Там грузовой автомобиль полностью перекрыл проезжую часть. Но в ГИБДД информации об этом происшествии не поступало. 

Сейчас ситуация на дорогах Тюмени оценивается в 7 баллов. Из-за снегопада образовались пробки, случились аварии. Движение затруднено на улицах Федюнинского, Холодильной, Мельникайте. 

#Анна Доронина#ГИБДД#ДТП#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Кювет#Грузовой транспорт
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