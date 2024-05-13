Рост уровня воды в Тоболе замедлился

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В Иртыше в районе Тобольска уровень поднялся на 10 сантиметров — до 625 сантиметров выше нулевой отметки. В Увате и Демьянке на 9 сантиметров — до 10,27 метра и 834 сантиметров выше нулевой отметки.
В реке Ишим отмечается стабильное снижение уровня — в Ильинке вода опустилась до 794 сантиметров выше нулевой отметки (минус 2 см), в районе Ишима на 8 сантиметров — до 913 сантиметров.
В Абатском районе уровень Ишима снизился на 12 сантиметров — до отметки 11,43 метра, в Викулово на 8 сантиметров — до 11,29 метра.
Ранее «Наш Город» писал, что 12 мая в Ишимском районе начали разбирать временные насыпи — в муниципалитет прибыли для демонтажа дамб 50 добровольцев.