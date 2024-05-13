Рост уровня воды в Тоболе замедлился

За последние сутки вода в реке поднялась на 2 сантиметра в районе Ялуторовска — до отметки 735 сантиметров выше нуля поста, на 8 сантиметров в Иевлево — до 646 сантиметров. В районе села Упорово уровень Тобола снизился на 4 сантиметра и составил 852 сантиметра выше нуля поста.

Сюжет Паводок в Тюменской области в 2024 году