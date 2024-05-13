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Рост уровня воды в Тоболе замедлился

Рост уровня воды в Тоболе замедлился

13 мая 2024, 03:38
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
За последние сутки вода в реке поднялась на 2 сантиметра в районе Ялуторовска — до отметки 735 сантиметров выше нуля поста, на 8 сантиметров в Иевлево — до 646 сантиметров. В районе села Упорово уровень Тобола снизился на 4 сантиметра и составил 852 сантиметра выше нуля поста.

В Иртыше в районе Тобольска уровень поднялся на 10 сантиметров — до 625 сантиметров выше нулевой отметки. В Увате и Демьянке на 9 сантиметров — до 10,27 метра и 834 сантиметров выше нулевой отметки.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В реке Ишим отмечается стабильное снижение уровня — в Ильинке вода опустилась до 794 сантиметров выше нулевой отметки (минус 2 см), в районе Ишима на 8 сантиметров — до 913 сантиметров.

В Абатском районе уровень Ишима снизился на 12 сантиметров — до отметки 11,43 метра, в Викулово на 8 сантиметров — до 11,29 метра.

Ранее «Наш Город» писал, что 12 мая в Ишимском районе начали разбирать временные насыпи — в муниципалитет прибыли для демонтажа дамб 50 добровольцев.

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