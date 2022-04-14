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Тюменцы чувствуют запах гари, но лесных пожаров в области нет

14 апреля 05:11
Фото: «Наш Город»
Сегодня утром жители Тюмени вновь ощутили запах гари, однако в департаменте лесного комплекса утверждают, что лесных пожаров на территории региона не зафиксировано. Такой же едкий смог преследовал горожан и вчера.
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Тюмень

«На данный момент в Тюменской области действующих лесных пожаров нет»,подчеркнули в региональном департаменте лесного комплекса.

По данным сервиса «СканЭкс», вчера возгорание площадью 7,27 кв. м. обнаружили недалеко от Тобольска. Также многочисленные пожары замечены на территории Курганской и Омской областей.

Тюменские пожарные 13 раз выезжали на тушение прошлогодней травы
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В Тюменской области пока не регистрируют лесных пожаров, но трава уже начала гореть. Так, на утро 14 апреля, сотрудники областного МЧС выезжали на вызовы о возгорании травы 27 раз. С каждым днем число подобных пожаров увеличивается. Вчера тушить траву выезжали 7 раз, а позавчера — 13 раз.

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