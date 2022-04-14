Тюменцы чувствуют запах гари, но лесных пожаров в области нет

В Тюменской области пока не регистрируют лесных пожаров, но трава уже начала гореть. Так, на утро 14 апреля, сотрудники областного МЧС выезжали на вызовы о возгорании травы 27 раз. С каждым днем число подобных пожаров увеличивается. Вчера тушить траву выезжали 7 раз, а позавчера — 13 раз.