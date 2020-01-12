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Александр Моор поздравил сотрудников прокуратуры с праздником

12 января 2020, 13:56
Фото: admtyumen.ru
Моор поздравил сотрудников прокуратуры
В воскресенье, 12 января, в областном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры РФ, участие в нем принял и губернатор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Тюменской области с профессиональным праздником», — сообщили в пресс-службе губернатора.

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В своем выступлении Александр Викторович отметил, что прокуратура остается одним из важнейших государственных институтов.

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«Сегодня жители Тюменской области и всей России в целом хотят, чтобы власть была заботливой и справедливой. И во многом от эффективности работы органов прокуратуры, оперативности принятия решений зависит отношение людей к государству», — пояснил он.

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Александр Моор выразил блогадарность прокурорским работникам за конструктивное и плодотворное взаимодействие в правотворческой сфере, а также обозначил, что реализация масштабных национальных проектов, инициированных президентом России, всегда будет оставаться стратегической задачей и для правительства, и для прокуратуры.

На торжественном мероприятии прокурором области вручены награды генерального прокурора России 23 работникам прокуратуры и шести ветеранам.

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