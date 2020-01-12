Александр Моор поздравил сотрудников прокуратуры с праздником

Александр Моор выразил блогадарность прокурорским работникам за конструктивное и плодотворное взаимодействие в правотворческой сфере, а также обозначил, что реализация масштабных национальных проектов, инициированных президентом России, всегда будет оставаться стратегической задачей и для правительства, и для прокуратуры.