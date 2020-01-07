Александр Моор поздравил тюменцев с Рождеством

Сегодня отмечается один из самых важных православных праздников - Рождество Христово. Губернатор Моор обратился в этот день к жителям региона.
«Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создает особую атмосферу добра и счастья, дарит теплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие», — говорится в поздравлении.
В храмах Тюмени и области состоялись праздничные богослужения. В учреждениях культуры для детей и взрослых проходят выступления творческих коллективов и мастер-классы.