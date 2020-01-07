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Александр Моор поздравил тюменцев с Рождеством

7 января 2020, 09:15
Фото: Правительство Тюменской области
Губернатор поздравил тюменцев с Рождеством
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Поздравление опубликовано на странице главы региона во «ВКонтакте».

Сегодня отмечается один из самых важных православных праздников - Рождество Христово. Губернатор Моор обратился в этот день к жителям региона.

«Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создает особую атмосферу добра и счастья, дарит теплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие», — говорится в поздравлении.

В храмах Тюмени и области состоялись праздничные богослужения. В учреждениях культуры для детей и взрослых проходят выступления творческих коллективов и мастер-классы.

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