Александр Моор рассказал о планах на 2020 год

В своем видеопоздравлении глава региона пожелал тюменам больше счастливых моментов, гармонии в душе, исполнения заветных желаний и всего самого доброго.
«Губернатор напомнил о важных достижениях региона в минувшем году. Среди них: запуск более 20 новых производств, завершение строительства и открытие ТКАД, а также другие важные проекты», сообщает Ura.ru.
Говоря о планах на этот год, Александр Викторович отметил, что в 2020-ом начнут выплачивать региональный маткапитал, а также будет вестись строительство новых школ и детских садов.