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Александр Моор рассказал о планах на 2020 год

1 января 2020, 13:58
Фото: 1Mi
Александр Моор поздравил тюменцев с праздником
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с Новым годом и рассказал о ближайших перспективах, сообщает Ura.ru.

В своем видеопоздравлении глава региона пожелал тюменам больше счастливых моментов, гармонии в душе, исполнения заветных желаний и всего самого доброго.

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«Губернатор напомнил о важных достижениях региона в минувшем году. Среди них: запуск более 20 новых производств, завершение строительства и открытие ТКАД, а также другие важные проекты», сообщает Ura.ru.

Говоря о планах на этот год, Александр Викторович отметил, что в 2020-ом начнут выплачивать региональный маткапитал, а также будет вестись строительство новых школ и детских садов.

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