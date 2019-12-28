Александр Моор переквалифицировал Наталью Шевчик из своего зама в советники

Об этом глава области Александр Моор рассказал накануне на заседании президиума правительства.
«Мы договорились, что сконцентрируем ее только на стратегических задачах, избавив от решения текущих вопросов», — пояснил он.
В зону ответственности нового советника войдут такие вопросы, как деятельность Западно-Сибирского НОЦ, медицинского города, благотворительный проект «Ключ к жизни».
Напомним, что на должности заместителя губернатора региона Наталья Шевчик находилась с 2001 года. Первым замом она была назначена в 2010 году. За многолетний труд на благо Тюменской области Александр Моор вручил Наталье Шевчик знак отличия.