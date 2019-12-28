nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор переквалифицировал Наталью Шевчик из своего зама в советники

28 декабря 2019, 06:15
Фото: Департамент образования Тюменской области
Александ Моор переквалифицировал Наталью Шевчик из своего зама в советники
Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик покинула свой пост, сообщает Тюменская линия. С 31 декабря она станет советником главы региона по стратегическим вопросам.

Об этом глава области Александр Моор рассказал накануне на заседании президиума правительства.

«Мы договорились, что сконцентрируем ее только на стратегических задачах, избавив от решения текущих вопросов», — пояснил он.

В зону ответственности нового советника войдут такие вопросы, как деятельность Западно-Сибирского НОЦ, медицинского города, благотворительный проект «Ключ к жизни».

В тобольской мэрии стало на одного заместителя главы меньше
Узнать подробнее

Напомним, что на должности заместителя губернатора региона Наталья Шевчик находилась с 2001 года. Первым замом она была назначена в 2010 году. За многолетний труд на благо Тюменской области Александр Моор вручил Наталье Шевчик знак отличия.

#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Правительство области#Наталья Шевчик#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25