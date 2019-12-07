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В тобольской мэрии стало на одного заместителя главы меньше

7 декабря 2019, 04:28
Фото: Наш город / pixabay.com
В тобольской мэрии стало на одного заместителя главы меньше
Свой пост покинул заместитель главы Тобольска по ЖКХ Александр Шпиренко, сообщает URA.ru.

«Шпиренко уволился по собственному желанию, так как получил более интересное предложение», — отметили в администрации.

Врио назначен Юрий Вавакин — заместитель главы Тобольска, председатель комитета капитального строительства. До некоторого времени он будет совмещать две должности.

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Шпиренко работал в администрации Тобольска с 2018 года. До этого он возглавлял департамент развития Приполярного Урала. Занимал пост директора департамента энергетики и ЖКХ Ямала. В 2011 году чиновник перешел в администрацию Тюмени в качестве заместителя Александра Моора.

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