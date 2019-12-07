В тобольской мэрии стало на одного заместителя главы меньше

Шпиренко работал в администрации Тобольска с 2018 года. До этого он возглавлял департамент развития Приполярного Урала. Занимал пост директора департамента энергетики и ЖКХ Ямала. В 2011 году чиновник перешел в администрацию Тюмени в качестве заместителя Александра Моора.