В тобольской мэрии стало на одного заместителя главы меньше

«Шпиренко уволился по собственному желанию, так как получил более интересное предложение», — отметили в администрации.
Врио назначен Юрий Вавакин — заместитель главы Тобольска, председатель комитета капитального строительства. До некоторого времени он будет совмещать две должности.
Шпиренко работал в администрации Тобольска с 2018 года. До этого он возглавлял департамент развития Приполярного Урала. Занимал пост директора департамента энергетики и ЖКХ Ямала. В 2011 году чиновник перешел в администрацию Тюмени в качестве заместителя Александра Моора.