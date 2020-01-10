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Новогодние мигалки. Рассказываем, как встречают новый год тюменские экстренные службы

10 января 2020, 13:12
Фото: Страница МЧС России Вконтакте
Дед Мороз поздравил сотрудников МЧС
Новый год считается семейным праздником, но у сотрудников экстренных служб не всегда есть возможность побыть в этот день с семьей. Рассказываем, как встречают новый год тюменские спасатели, медики и полицейские.
Сюжет
Тюмень

Рабочая неделя у большинства россиян началась только вчера, но у сотрудников экстренных служб трудовые будни не прекращались вовсе. Даже в новогоднюю ночь медики, полицейские и МЧС готовы придти на помощь.

Мы пообщались с сотрудниками этих трех служб и выяснили, как они отмечают новый год, находясь на дежурстве.

Скорая помощь

Евгений Шамсуллин в скорой помощи работает уже восемь лет и столько же встречает Новый год на работе. Смены в праздничную ночь выбирает сам.

Евгений Шамсуллин предпочитает встречать новый год на дежурстве
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мужчина признается: атмосфера в этот день особенная и ради этого он готов встретить праздник не дома за праздничным столом, а на вызовах.

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Иногда бригаде удается заехать на пару минут на подстанцию и послушать речь президента. Но бывает и так, что новый год застает в дороге и сразу после боя курантов коллеги начинают поздравлять друг друга по рации.

ГИБДД

Офицеры одного из экипажей ГИБДД рассказали, что на дежурстве новый год почти не отмечают.

Обычно, мы находимся на посту в патрульных автомобилях, поэтому отмечать негде. Начальство поздравляет на построении 31 декабря и 1 января — рассказывает полицейский, пожелавший остаться анонимным.

Сотрудники ГИБДД встречают новый год в патрульных автомобилях
Фото: Наш город

Ни оливье, ни гирлянд в машине не держим, поэтому атмосферы праздника, как таковой, особо нет, — добавляет напарник.

По словам полицейских, 31 декабря наблюдается повышенное скопление транспорта на дорогах, в связи с этим возрастает количество ДТП.

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После боя курантов, на какое-то время на дорогах наступает затишье, которое чуть позже нарушают таксисты.

Правоохранители признаются, что останавливают машины чаще обычного, чтобы выявлять нетрезвых водителей. Чаще всего, горожане относятся к этому с пониманием и поздравляют инспекторов с наступившим новым годом.

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МЧС

О том, как встречают новый год спасатели рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

В сравнении с другими экстренными службами, спасателям чаще удается встретить новый год за столом. Из дома несут салаты, горячее, закуски, морсы — все, что приготовили родные. Работы в МЧС всегда хватает, но, по словам Евгения Булкина, примерно, с девяти вечера и до часу ночи наступает затишье. Спасатели называют этот период «новогодним чудом» — город будто замирает в ожидании праздника.

Сотрудники МЧС с символом наступившего года
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

За это время, бойцам удается перекусить, поздравить друг друга с праздником и созвониться с родными.

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Также, с поздравлениями приезжает руководство регионального МЧС.

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