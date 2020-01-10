Новогодние мигалки. Рассказываем, как встречают новый год тюменские экстренные службы

Рабочая неделя у большинства россиян началась только вчера, но у сотрудников экстренных служб трудовые будни не прекращались вовсе. Даже в новогоднюю ночь медики, полицейские и МЧС готовы придти на помощь.
Мы пообщались с сотрудниками этих трех служб и выяснили, как они отмечают новый год, находясь на дежурстве.
Евгений Шамсуллин в скорой помощи работает уже восемь лет и столько же встречает Новый год на работе. Смены в праздничную ночь выбирает сам.
Мужчина признается: атмосфера в этот день особенная и ради этого он готов встретить праздник не дома за праздничным столом, а на вызовах.
Иногда бригаде удается заехать на пару минут на подстанцию и послушать речь президента. Но бывает и так, что новый год застает в дороге и сразу после боя курантов коллеги начинают поздравлять друг друга по рации.
Офицеры одного из экипажей ГИБДД рассказали, что на дежурстве новый год почти не отмечают.
Обычно, мы находимся на посту в патрульных автомобилях, поэтому отмечать негде. Начальство поздравляет на построении 31 декабря и 1 января — рассказывает полицейский, пожелавший остаться анонимным.
Ни оливье, ни гирлянд в машине не держим, поэтому атмосферы праздника, как таковой, особо нет, — добавляет напарник.
По словам полицейских, 31 декабря наблюдается повышенное скопление транспорта на дорогах, в связи с этим возрастает количество ДТП.
После боя курантов, на какое-то время на дорогах наступает затишье, которое чуть позже нарушают таксисты.
Правоохранители признаются, что останавливают машины чаще обычного, чтобы выявлять нетрезвых водителей. Чаще всего, горожане относятся к этому с пониманием и поздравляют инспекторов с наступившим новым годом.
О том, как встречают новый год спасатели рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.
В сравнении с другими экстренными службами, спасателям чаще удается встретить новый год за столом. Из дома несут салаты, горячее, закуски, морсы — все, что приготовили родные. Работы в МЧС всегда хватает, но, по словам Евгения Булкина, примерно, с девяти вечера и до часу ночи наступает затишье. Спасатели называют этот период «новогодним чудом» — город будто замирает в ожидании праздника.
За это время, бойцам удается перекусить, поздравить друг друга с праздником и созвониться с родными.
Также, с поздравлениями приезжает руководство регионального МЧС.