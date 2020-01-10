Новогодние мигалки. Рассказываем, как встречают новый год тюменские экстренные службы

В сравнении с другими экстренными службами, спасателям чаще удается встретить новый год за столом. Из дома несут салаты, горячее, закуски, морсы — все, что приготовили родные. Работы в МЧС всегда хватает, но, по словам Евгения Булкина, примерно, с девяти вечера и до часу ночи наступает затишье. Спасатели называют этот период «новогодним чудом» — город будто замирает в ожидании праздника.