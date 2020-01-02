Первый вызов в скорую помощь в 2020 году поступил под бой курантов

В связи с этим и другими подобными случаями, специалисты обращаются к жителям и просят перед тем, как вызвать «скорую» подойти к человеку со стороны головы и поинтересоваться, как он себя чувствует и нужна ли ему медицинская помощь. Если он отказывается, но при этом продолжает лежать на холоде, то в этом случае необходимо позвонить в полицию. А если человек просит помощи или говорит невнятно, то вызвать «скорую» по номеру 103 и оставаться с ним до приезда бригады.