Первый вызов в скорую помощь в 2020 году поступил под бой курантов

«Звонивший рассказал, что под мостом на пересечении улиц Республики и Монтажников лежит человек без сознания. На место незамедлительно выехала бригада медиков. Правда, когда они через 10 минут приехали, человека там уже не оказалось», рассказали в станции скорой медицинской помощи.
В связи с этим и другими подобными случаями, специалисты обращаются к жителям и просят перед тем, как вызвать «скорую» подойти к человеку со стороны головы и поинтересоваться, как он себя чувствует и нужна ли ему медицинская помощь. Если он отказывается, но при этом продолжает лежать на холоде, то в этом случае необходимо позвонить в полицию. А если человек просит помощи или говорит невнятно, то вызвать «скорую» по номеру 103 и оставаться с ним до приезда бригады.
Если человеку нужно срочно оказать необходимую помощь до приезда медиков можно позвонить по номеру: 50-99-00, 8922-264-33-67 и проконсультироваться.
Всего за минувшие два дня, с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года, фельдшерами оказана помощь 1316 жителям. На пульт поступило 632 экстренных вызовов, остальные были переданы в неотложку. В стационары доставлены 582 человека. Более 200 человек были проконсультированы по вопросам оказания самопомощи. На линии дежурили 44 бригады, нагрузка на каждую из них - 17 вызовов.