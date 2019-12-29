Осторожно, Новый год! Тюменские пожарные советуют, как избежать ЧП в праздники

1. Устанавливать елку нужно на устойчивом и прочном основании в таком месте, чтобы она не мешала передвижению по квартире, играм детей, не касалась легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи елки.
2. Не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Для украшения елки не рекомендуется использовать игрушки, изготовленные из ваты и бумаги, а также целлулоидные.
3. Не стоит обкладывать основание елки ватой, а также маскировать ею электропровода.
1. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду на елку, ее нужно проверить. Для этого разложите ее по полу и внимательно осмотрите: не повреждена ли изоляция проводов, все ли лампочки целы и загораются. А когда украсите ею елку, то убедитесь, что провода не мешают передвижению по квартире.
2. Не надо использовать электрогирлянды кустарного производства, потому что, как правило, провода и лампочки в них не соответствуют напряжению и силе тока, к тому же слишком мощная гирлянда может стать большой нагрузкой для электросети.
3. Следите за тем, чтоб в розетку не было включено много мощных электропотребителей (в том числе гирлянд).
4. Не экономьте деньги на дешевых некачественных электрогирляндах китайского производства - они не соответствуют нормам и стандартам для таких изделий. Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду, и не разрешайте детям включать и выключать ее.
В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.
1. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.
2. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
3. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.
Запрещено:
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.
Взрослым стоит быть внимательными к детям в новогодние праздники. Не оставляйте маленьких детей одних в комнате с елкой, украшенной электрической гирляндой. Из любопытства дети могут разобрать конструкцию и посмотреть из чего сделаны огоньки, что может привести к травмам, вызванным ударом электрического тока.
В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник.