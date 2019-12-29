Осторожно, Новый год! Тюменские пожарные советуют, как избежать ЧП в праздники

1. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду на елку, ее нужно проверить. Для этого разложите ее по полу и внимательно осмотрите: не повреждена ли изоляция проводов, все ли лампочки целы и загораются. А когда украсите ею елку, то убедитесь, что провода не мешают передвижению по квартире.