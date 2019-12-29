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Осторожно, Новый год! Тюменские пожарные советуют, как избежать ЧП в праздники

29 декабря 2019, 06:43
Фото: pixabay.com
Скоро, скоро Новый год! А за ним Рождество. Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит внимательнее отнестись к мерам безопасности, особенно это касается правил защиты от пожара. Пожарные из МЧС Тюмени рассказали, как обезопасить себя, своих близких и свой дом от воспламеняющихся неприятностей.
Сюжет
Тюмень

1. Ёлка

1. Устанавливать елку нужно на устойчивом и прочном основании в таком месте, чтобы она не мешала передвижению по квартире, играм детей, не касалась легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи елки.

2. Не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду. Для украшения елки не рекомендуется использовать игрушки, изготовленные из ваты и бумаги, а также целлулоидные.

3. Не стоит обкладывать основание елки ватой, а также маскировать ею электропровода.

Фото: "Наш город"

2. Гирлянды

1. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду на елку, ее нужно проверить. Для этого разложите ее по полу и внимательно осмотрите: не повреждена ли изоляция проводов, все ли лампочки целы и загораются. А когда украсите ею елку, то убедитесь, что провода не мешают передвижению по квартире.

2. Не надо использовать электрогирлянды кустарного производства, потому что, как правило, провода и лампочки в них не соответствуют напряжению и силе тока, к тому же слишком мощная гирлянда может стать большой нагрузкой для электросети.

3. Следите за тем, чтоб в розетку не было включено много мощных электропотребителей (в том числе гирлянд).

4. Не экономьте деньги на дешевых некачественных электрогирляндах китайского производства - они не соответствуют нормам и стандартам для таких изделий. Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду, и не разрешайте детям включать и выключать ее.

Фото: pixabay.com

3. Бенгальские огни и свечи

В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни и применять хлопушки. Помните, открытый огонь всегда опасен!

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

Фото: pixabay.com

4. Пиротехника

1. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.

2. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.

3. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.

Запрещено:

  • устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;
  • носить пиротехнику в карманах;
  • держать фитиль во время зажигания около лица;
  • использовать пиротехнику при сильном ветре;
  • направлять ракеты и фейерверки на людей;
  • бросать петарды под ноги;
  • низко нагибаться над зажженными фейерверками;
  • находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

Фото: pixabay.com

5. Дети

Взрослым стоит быть внимательными к детям в новогодние праздники. Не оставляйте маленьких детей одних в комнате с елкой, украшенной электрической гирляндой. Из любопытства дети могут разобрать конструкцию и посмотреть из чего сделаны огоньки, что может привести к травмам, вызванным ударом электрического тока.

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее настроение и веселый праздник.

Фото: pixabay.com
#МЧС#Пожары#Мчс по то#Тюмень#Ирина Швецова
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