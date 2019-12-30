Скорая помощь госпитализировала тюменку с серьезным отравлением грибами.

Известно, что она приготовила на обед жареную картошку с грибами, а через 30 минут после приема пищи ей стало плохо.
«На сковороду попал ядовитый гриб. У девушки появились слабость и головокружение, а также галлюцинации: близко стоящие предметы виделись на далеком расстоянии и наоборот, и они постоянно меняли цвета. Напугавшись, она позвонила в скорую помощь», - сообщает пресс-служба «Станции скорой медицинской помощи».
Тюменка рассказала диспетчеру, что боится, вдруг ей станет еще хуже. С ее слов, грибницу ела и ее подруга, которая и собирала и сушила эти грибы. Однако у нее никаких проблем со здоровьем не возникло.
Бригада врачей прибыла на место через 14 минут. Пациентке промыли желудок и поставили капельницу для снижения интоксикации. Стабилизировав состояние, медики доставили женщину в областную клиническую больницу № 1.
Как отмечают врачи, если среди сушеных грибов затесался ядовитый гриб, это может превратиться в русскую рулетку. Токсические вещества не успевают распространиться по всему блюду, как это бывает в маринованных баночках. Тот, кому попадется такой гриб, тот и получит отравление, остальные – нет.
Основной признак отравления токсическими веществами - зрительные и слуховые галлюцинации.