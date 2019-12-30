Скорая помощь госпитализировала тюменку с серьезным отравлением грибами.

Как отмечают врачи, если среди сушеных грибов затесался ядовитый гриб, это может превратиться в русскую рулетку. Токсические вещества не успевают распространиться по всему блюду, как это бывает в маринованных баночках. Тот, кому попадется такой гриб, тот и получит отравление, остальные – нет.