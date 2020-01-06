Тюменские спасатели в канун Рождества проинструктировали персонал церквей.

Совсем скоро тюменцы будут встречать светлый праздник Рождества Христова. В преддверии этого дня сотрудники регионального МЧС проверили 59 сооружений, в том числе 10 деревянных храмов. Во время обследований церквей, храмов и монастырей особое внимание уделялось проверке путей эвакуации - они должны быть свободны в случае возникновения чрезвычайной ситуации.