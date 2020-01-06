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Тюменские спасатели в канун Рождества проинструктировали персонал церквей

6 января 2020, 13:18
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Тюменские спасатели в канун Рождества проинструктировали персонал церквей.
В преддверии праздника были проведены проверки мест празднования Рождества Христова в Тюменской области, сообщают в МЧС по Тюменской области.

Совсем скоро тюменцы будут встречать светлый праздник Рождества Христова. В преддверии этого дня сотрудники регионального МЧС проверили 59 сооружений, в том числе 10 деревянных храмов. Во время обследований церквей, храмов и монастырей особое внимание уделялось проверке путей эвакуации - они должны быть свободны в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Также спасатели проверили наличие и исправность средств пожаротушения, работоспособность систем пожарной автоматики. В случае возникновения пожара от этого будет зависеть жизнь и здоровье людей. Для церковного персонала спасатели провели инструктаж и практические тренировки на случай возникновения нештатной ситуации.

#Новости#Общество#Праздники#Рождество#Новый год#Тюмень#Виктория Ахремчук
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