Тюменские спасатели в канун Рождества проинструктировали персонал церквей.

Совсем скоро тюменцы будут встречать светлый праздник Рождества Христова. В преддверии этого дня сотрудники регионального МЧС проверили 59 сооружений, в том числе 10 деревянных храмов. Во время обследований церквей, храмов и монастырей особое внимание уделялось проверке путей эвакуации - они должны быть свободны в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Также спасатели проверили наличие и исправность средств пожаротушения, работоспособность систем пожарной автоматики. В случае возникновения пожара от этого будет зависеть жизнь и здоровье людей. Для церковного персонала спасатели провели инструктаж и практические тренировки на случай возникновения нештатной ситуации.