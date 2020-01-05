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Рождественские богослужения будут проходить во всех тюменских храмах

5 января 2020, 09:04
Фото: 1Mi
Тюменцев приглашают на праздничное богослужение
В ночь с 6 на 7 января православные тюменцы отметят один из самых значимых христианских праздников – Рождество, пишет 72.ru.
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«Праздничные службы будут проходить во всех тюменских храмах. В городе Божественная литургия начинается в 23:30, длится она около 2,5-3 часов», сообщает 72.ru c ссылкой на тобольскую митрополию.

В храме в честь Николая Чудотворца, в поселке Боровский, служба начнется в 2 часа ночи.

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Те, кто по каким-то причинам не смогут прийти в эту ночь в церковь, но хоть как-то хотят приблизиться к праздничной литургии могут посмотреть ее по телевизору. На телеканале «Россия 1» и «Россия 24» будет идти трансляция богослужения из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля. Она начнется в 23:55 и продлится до часу ночи.

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