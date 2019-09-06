«Круглую церковь» в Тюмени отреставрирует ишимская строительная фирма

Единственной организацией, которая подала заявку на участие, оказалась ишимская строительная компания ООО «Стройимпульс». Она получит за ремонт церкви 59,8 млн рублей. Из данных на сайте госзакупок следует, что подрядчик должен за 15 месяцев после заключения контракта восстановить лепнину в церкви, сделать гипсовые потолочные розетки, погонные рельефные детали с орнаментом, привести в порядок лицевую поверхность кирпичной кладки, установить кондиционеры и вентиляцию, построить тротуары из плитки и бордюры.
Помимо этого ишимская строительная компания, которая с 2011 года выиграла девять госконтрактов на 103 млн рублей, высадит на территории церкви деревья и кустарники, установит урны и печь для сжигания записок.