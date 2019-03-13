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В Тюмени впервые за 100 лет отреставрируют Спасскую церковь

13 марта 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Здание Спасской церкви в Тюмени, которое было построено в XVIII веке, вошло в госпрограмму региона «Сохранение и использование объектов культурного наследия». Каменный храм планируют отреставрировать до 2025 года.
Сюжет
Тюмень

Ранее в здании располагалось общежитие института и педагогического техникума, затем библиотека, областной архив, фонды краеведческого музея имени Словцова. Все это время Тюменско-Тобольская епархия добивалась его передачи церкви.

По словам председателя издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священника Григория Мансурова, денег на реставрацию у епархии и благотворителей нет, поэтому подобные работы могут проводится лишь за счет Тюменской области.

Он также считает, что приход мог бы начать проводить богослужения до проведения ремонтно-реставрационных работ, если это будет безопасно для людей.

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#Новости#Тюменская область#Спасская церковь#Реставрация#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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