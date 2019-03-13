В Тюмени впервые за 100 лет отреставрируют Спасскую церковь

Ранее в здании располагалось общежитие института и педагогического техникума, затем библиотека, областной архив, фонды краеведческого музея имени Словцова. Все это время Тюменско-Тобольская епархия добивалась его передачи церкви.
По словам председателя издательско-информационного отдела Тобольской митрополии священника Григория Мансурова, денег на реставрацию у епархии и благотворителей нет, поэтому подобные работы могут проводится лишь за счет Тюменской области.
Он также считает, что приход мог бы начать проводить богослужения до проведения ремонтно-реставрационных работ, если это будет безопасно для людей.