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Больше 80 пьяных тюменских водителей задержаны ГИБДД в новогодние праздники

3 января 2020, 07:36
Фото: 1Mi
Тюмень
Сотрудники ГИБДД за первые два дня 2020 года остановили больше 80 пьяных тюменцев. Двое их них - таксисты.
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Тюмень

«ГИБДД продолжит дополнительные мероприятия по выявлению нетрезвых водителей», - отметили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности при перевозке детей. В связи с праздниками проводится усиленный контроль за соблюдением ПДД. За два дня в регионе произошло 19 аварий, один человек погиб. Большинство инцидентов связанны с превышением скорости и опасными маневрами на дорогах.

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Под Голышманово 2 января произошло столкновение пяти машин. Троих пострадавших госпитализировали в ОБ №11. Очевидцы отмечают, что в момент ДТП видимость на дороге была плохая.

#Новости#Тюменская область#Пьяная езда#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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