Больше 80 пьяных тюменских водителей задержаны ГИБДД в новогодние праздники

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности при перевозке детей. В связи с праздниками проводится усиленный контроль за соблюдением ПДД. За два дня в регионе произошло 19 аварий, один человек погиб. Большинство инцидентов связанны с превышением скорости и опасными маневрами на дорогах.