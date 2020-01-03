Больше 80 пьяных тюменских водителей задержаны ГИБДД в новогодние праздники

«ГИБДД продолжит дополнительные мероприятия по выявлению нетрезвых водителей», - отметили в пресс-службе ведомства.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности при перевозке детей. В связи с праздниками проводится усиленный контроль за соблюдением ПДД. За два дня в регионе произошло 19 аварий, один человек погиб. Большинство инцидентов связанны с превышением скорости и опасными маневрами на дорогах.
Под Голышманово 2 января произошло столкновение пяти машин. Троих пострадавших госпитализировали в ОБ №11. Очевидцы отмечают, что в момент ДТП видимость на дороге была плохая.