В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб человек

После удара Hyundai вынесло на другую полосу, где он столкнулся еще и с автомобилем марки Geely. В результате аварии погиб один человек - 49-летний пассажир машины Hyundai Solaris. Водитель этого автомобиля, женщина 1982 года рождения, госпитализирована с тяжелыми травмами. Также повреждения получили водитель и пассажир Geely.