В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб человек

«По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу для обгона, но, не рассчитав дистанцию, столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan Primera», сообщает 72.ru c ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
После удара Hyundai вынесло на другую полосу, где он столкнулся еще и с автомобилем марки Geely. В результате аварии погиб один человек - 49-летний пассажир машины Hyundai Solaris. Водитель этого автомобиля, женщина 1982 года рождения, госпитализирована с тяжелыми травмами. Также повреждения получили водитель и пассажир Geely.