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В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб человек

2 января 2020, 07:50
Фото: 1Mi
В ДТП под Тюменью погиб человек
В среду, 1 января, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Solaris выехал на встречную полосу для обгона, но, не рассчитав дистанцию, столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan Primera», сообщает 72.ru c ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

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После удара Hyundai вынесло на другую полосу, где он столкнулся еще и с автомобилем марки Geely. В результате аварии погиб один человек - 49-летний пассажир машины Hyundai Solaris. Водитель этого автомобиля, женщина 1982 года рождения, госпитализирована с тяжелыми травмами. Также повреждения получили водитель и пассажир Geely.

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