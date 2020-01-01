Пьяный тюменец устроил ДТП на чужой машине

Инцидент произошел 1 января около 7:35.
«Находившийся за рулем автомобиля сервиса Яндекс.Такси водитель врезался в ограждение. Также он зацепил Ладу Приору, которая в этот момент выезжала с парковки», — рассказали в ведомстве.
По информации ГИБДД, у мужчины нет прав на управление автомобилем. Машина, за рулем которой он находился, принадлежит другому человеку. В ходе медицинского освидетельствования алкотестер показал, что мужчина пьян. Содержание алкоголя составило 0,64 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
Очевидцы подтвердили, что мужчина был в состоянии опьянения.
«Таксист взял машину и поехал. За ним два экипажа гнались», — рассказали свидетели аварии.
В результате происшествия никто не пострадал.