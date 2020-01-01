Пьяный тюменец устроил ДТП на чужой машине

По информации ГИБДД, у мужчины нет прав на управление автомобилем. Машина, за рулем которой он находился, принадлежит другому человеку. В ходе медицинского освидетельствования алкотестер показал, что мужчина пьян. Содержание алкоголя составило 0,64 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.