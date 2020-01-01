nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяный тюменец устроил ДТП на чужой машине

1 января 2020, 08:50
Фото: ЧС Тюмень
Пьяный тюменец устроил ДТП на чужой машине
Пьяный водитель устроил ДТП на чужой машине на проезде Геологоразведчиков в Тюмени, передает Megatyumen.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Инцидент произошел 1 января около 7:35.

«Находившийся за рулем автомобиля сервиса Яндекс.Такси водитель врезался в ограждение. Также он зацепил Ладу Приору, которая в этот момент выезжала с парковки», — рассказали в ведомстве.

По информации ГИБДД, у мужчины нет прав на управление автомобилем. Машина, за рулем которой он находился, принадлежит другому человеку. В ходе медицинского освидетельствования алкотестер показал, что мужчина пьян. Содержание алкоголя составило 0,64 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Очевидцы подтвердили, что мужчина был в состоянии опьянения.

«Таксист взял машину и поехал. За ним два экипажа гнались», — рассказали свидетели аварии.

В результате происшествия никто не пострадал.

Материалы по теме
Под Ялуторовском мужчина и двое детей доставлены в больницу после ДТП
#Новости#ДТП#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25