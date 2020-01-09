В тюменской ГИБДД рассказали о причинах жесткого поведения автоинспекторов

«5 января инспекторы остановили легковой автомобиль марки Daewoo. По причинам того, что в салоне был запах алкоголя, а водитель грубил и отказывался предъявлять документы, постоянно давил на педаль газа и прочее, сотрудники ГИБДД решили, что он находиться в нетрезвом состоянии. Кроме того, женщины, находившиеся на заднем сиденье, тоже провоцировали конфликт», — пишет 72.ru с ссылкой на пресс-службу региональной госавтоинспекции.