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В тюменской ГИБДД рассказали о причинах жесткого поведения автоинспекторов

9 января 2020, 03:24
Фото: 1Mi
ГИБДД хотят обжаловать решение суда не в их пользу
В пресс-службе тюменской госавтоинспекции озвучили свою версию, почему сотрудники ДПС были вынуждены предпринять жесткие меры задержания водителя, пишет 72.ru.
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Полиция

«5 января инспекторы остановили легковой автомобиль марки Daewoo. По причинам того, что в салоне был запах алкоголя, а водитель грубил и отказывался предъявлять документы, постоянно давил на педаль газа и прочее, сотрудники ГИБДД решили, что он находиться в нетрезвом состоянии. Кроме того, женщины, находившиеся на заднем сиденье, тоже провоцировали конфликт», — пишет 72.ru с ссылкой на пресс-службу региональной госавтоинспекции.

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За неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов, на водителя составлен административный протокол. Однако, водитель обратился в суд, приняв к сведению видеозапись супруги и показания второй пассажирки, суд постановил, что он не виновен. Инспекторов же на заседание не позвали. Сейчас сотрудники ДПС планируют обжаловать это решение.

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