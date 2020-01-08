Под Тюменью сотрудники ДПС избили водителя легковушки и его жену

«На проселочной дороге между деревней Ушакова и селом Успенкой их остановили сотрудники ДПС. Сначала они спросили у водителя документы, а потом силой стали вытаскивать его из салона автомобиля. Когда мужчина оказался на улицы они стали его бить», пишет 72.ru.