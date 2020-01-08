Под Тюменью сотрудники ДПС избили водителя легковушки и его жену

Произошло это пятого января. По словам жены пострадавшего, они возвращались из гостей. За рулем автомобиля находился ее муж, который был в трезвом состоянии.
«На проселочной дороге между деревней Ушакова и селом Успенкой их остановили сотрудники ДПС. Сначала они спросили у водителя документы, а потом силой стали вытаскивать его из салона автомобиля. Когда мужчина оказался на улицы они стали его бить», пишет 72.ru.
Не в силах ничего сделать жена и подруга пострадавшего, которые сидели на заднем сиденье начали снимать все на видеокамеру телефона.
Сами сотрудники Госавтоинспекции даже не представились и не показали свои удостоверения. В протоколе задержания ДПС написали, что люди были в нетрезвом состоянии и оказывали сопротивление.
Видеозапись, на которой видно, как все происходило на самом деле, тюменка выложила в сеть. Также пострадавшая женщина сообщила, что она уже сняла побои, которые ей нанесли правозащитники.
В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что по данному факту будет организована проверка.