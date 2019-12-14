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Топ-3 Тюмени: Модель «учительница», приговор топ-менеджеру, хлопок газа

14 декабря 2019, 08:13
Фото: Cam72.su
Тюменцев на этой неделе поразила фотография псевдо учительницы, комментарии в соцсетях не заставили себя ждать. В начале недели вынесли приговор Кутергиной. А директор ТДСК объявил виновных в хлопке газа, приведшего к смерти одного рабочего.

Модель «учительница»

Толерантность диванных экспертов в очередной раз зашкалила. Комментарии к фото в соцсетях были наполнены критикой образа учительницы. Но на поверку оказалось, что на фото - вовсе не учитель.

Подвох не заметили даже в департаменте образования.

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В классе, где был сделан снимок, и в школе многие ученики и педагоги знали, что на фото не учитель, а модель и блогер, однако никто из них не стал рассказывать об этом в соцсетях, где обсуждали снимок, принимая девушку за учителя и критикуя за образ.

Щепелин о хлопке газа

Гендиректор ТДСК на уходящей неделе собрал пресс-конференцию, где назвал компанию, виновную в хлопке газа.

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Как пояснили на пресс-конференции представители ТДСК, сотрудники «Сибагроинтер» прокладывали кабельную линию к трансформаторной подстанции. И в итоге земляных работ порвали газопровод. Поскольку у компании не было разрешения на работы и других согласований, рабочие испугавшись, бросили объект, не сообщив о порыве газопровода.

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Газ по коммуникациям попал в несколько домов, на ег запах приехали сотрудники газовой компании, пытались устранить утечку в одном из домов, но произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один рабочий газовой компании.

Также пострадало само здание. Как заявил глава ТДСК Николай Щепелин, восстановление здания будет стоить около 11 млн рублей.

Приговор топ-менеджеру «Росгосстраха»

В начале недели Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор по делу Кутергиной.

«Признать виновной и назначить ей наказание 4 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, назначить штраф в размере 800 тыс. рублей. Взять под стражу в зале суда», — постановил суд. Обжаловать решение можно в течение десяти дней.

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Суд квалифицировал действия Александры Кутергиной, как мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Ее обвиняли в мошенничестве на 11 млн рублей при страховании машин МВД.

#Аналитика#Взрывы#Суды#Газ#Мошенничество#ТОП-3#Блогеры#Итоги недели#Тюмень#Юрий Норицын
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