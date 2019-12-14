Топ-3 Тюмени: Модель «учительница», приговор топ-менеджеру, хлопок газа

В классе, где был сделан снимок, и в школе многие ученики и педагоги знали, что на фото не учитель, а модель и блогер, однако никто из них не стал рассказывать об этом в соцсетях, где обсуждали снимок, принимая девушку за учителя и критикуя за образ.