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В Тюмени уральскую модель приняли за учительницу и раскритиковали за образ

12 декабря 2019, 04:44
Фото: ЧС Тюмень в ВК
В Тюмени уральскую модель приняли за учительницу и раскритиковали за образ
В тюменских группах в соцсетях обсуждают «учительницу» и ее образ, который педагоги назвали «откровенным».
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Тюмень

Подвоха не заметили даже в департаменте образования и заявили, что снимок девушки в подобном образе в образовательном учреждении мог бы стать поводом для проверки.

Судя по геолокации, снимок был сделан в тюменском лицее №34. Когда он был опубликован, тюменцы раскритиковали образ «учительницы» назвал его «откровенным» и «сексуальным».

«Это фото разлетелось по всем пабликам: якобы я учитель. А я и не знала», - прокомментировала снимок Моша Макеева.

По ее словам, снимок был сделан еще год назад. В школу она пришла, чтобы снять видео и сфотографировалась.

Примечательно то, что в классе где был сделан снимок и в школе многие ученики и педагоги знали, что на фото не учитель, а модель и блогер, однако никто из них не стал рассказывать об этом в соцсетях, где обсуждали снимок, принимая девушку за учителя и критикуя за образ.

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