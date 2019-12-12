В Тюмени уральскую модель приняли за учительницу и раскритиковали за образ

Подвоха не заметили даже в департаменте образования и заявили, что снимок девушки в подобном образе в образовательном учреждении мог бы стать поводом для проверки.
Судя по геолокации, снимок был сделан в тюменском лицее №34. Когда он был опубликован, тюменцы раскритиковали образ «учительницы» назвал его «откровенным» и «сексуальным».
«Это фото разлетелось по всем пабликам: якобы я учитель. А я и не знала», - прокомментировала снимок Моша Макеева.
По ее словам, снимок был сделан еще год назад. В школу она пришла, чтобы снять видео и сфотографировалась.
Примечательно то, что в классе где был сделан снимок и в школе многие ученики и педагоги знали, что на фото не учитель, а модель и блогер, однако никто из них не стал рассказывать об этом в соцсетях, где обсуждали снимок, принимая девушку за учителя и критикуя за образ.