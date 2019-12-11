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В Тюмени глава ТДСК назвал виновника во взрыве газа в жилом доме

11 декабря 2019, 05:41
Фото: «Наш город»
Генеральный директор ТДСК Николай Щепелин назвал виновника во взрыве газа, произошедшем в доме на улице Шарова, 10А в минувшую субботу. Как заявил глава строительной компании, в случившемся виновата компания «Сибагроинтер».
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Тюмень

«Они бросили объект работ, проткнули и уехали. Хотя там шло шипение газа. „Сибагроинтер“ проколол трубу, закончили работу в 3 часа, а хлопок произошёл в пятом часу», — заявил Щепелин.

Как пояснили на пресс-конференции представители ТДСК, сотрудники «Сибагроинтер» прокладывали кабельную линию к трансформаторной подстанции.

В Тюменской домостроительной компании добавили, что работы начались в середине недели, а в субботу в ходе работ были вырваны три метра газовой трубы.

«Дуракам закон не писан, это халатное отношение, прежде всего», — заявил главный инженер ТДСК Вячеслав Илюшин.

Напомним, 7 декабря в четырехэтажном доме, построенном ТДСК, по улице Павла Шарова произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва погиб сотрудник газовой службы, его коллега и двое жителей дома получили ранения. В АО «Газпром газораспределение Север» причиной происшествия назвали повреждение газопровода сторонней компанией. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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