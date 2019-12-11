В Тюмени глава ТДСК назвал виновника во взрыве газа в жилом доме

«Они бросили объект работ, проткнули и уехали. Хотя там шло шипение газа. „Сибагроинтер“ проколол трубу, закончили работу в 3 часа, а хлопок произошёл в пятом часу», — заявил Щепелин.
Как пояснили на пресс-конференции представители ТДСК, сотрудники «Сибагроинтер» прокладывали кабельную линию к трансформаторной подстанции.
В Тюменской домостроительной компании добавили, что работы начались в середине недели, а в субботу в ходе работ были вырваны три метра газовой трубы.
«Дуракам закон не писан, это халатное отношение, прежде всего», — заявил главный инженер ТДСК Вячеслав Илюшин.
Напомним, 7 декабря в четырехэтажном доме, построенном ТДСК, по улице Павла Шарова произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва погиб сотрудник газовой службы, его коллега и двое жителей дома получили ранения. В АО «Газпром газораспределение Север» причиной происшествия назвали повреждение газопровода сторонней компанией. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.