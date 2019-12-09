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Суд приговорил топ-менеджера Тюменского Росгосстраха к 4 годам заключения

9 декабря 2019, 05:38
Фото: Наш город / 1Mi
Топ-менеджер тюменского Росгосстраха приговорена к 4 годам тюрьмы
Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении Александры Кутергиной. Бывший топ-менеджер тюменского Росгосстраха получила 4 года колонии общего режима
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Тюмень

Сегодня, 9 декабря, Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении топ-менеджера Росгостраха Александра Кутергиной. О ходе судебного заседания рассказывает корреспондент «Нашего города» Радик Енчу, присутствующий в зале суда.

При оглашении приговора судья Храмцова зачитала должностные обязанности Кутергиной на должности замглавы тюменского Росгосстраха, обвинения и показания свидетелей.

Суд усмотрел в действиях Кутергиной преступный умысел, доводы адвоката во внимание не принял. Также суд квалифицировал действия Александры Кутергиной, как мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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Арест, наложенный на квартиру и на сумму 95 тысяч, суд постановил снять, но арест, наложенный на сумму 1,9 млн рублей сохранить в силе.

«Признать виновной и назначить ей наказание 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, назначить штраф в размере 800 тысяч. Взять под стражу в зале суда», — постановил суд. Обжаловать решение можно в течение десяти дней.

При вынесении приговора судом было учтено время, проведенное Кутергиной в СИЗО (день за полтора). Всего Александра провела 6 месяцев в СИЗО, после чего ей смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест.

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