Суд приговорил топ-менеджера Тюменского Росгосстраха к 4 годам заключения

Сегодня, 9 декабря, Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор в отношении топ-менеджера Росгостраха Александра Кутергиной. О ходе судебного заседания рассказывает корреспондент «Нашего города» Радик Енчу, присутствующий в зале суда.
При оглашении приговора судья Храмцова зачитала должностные обязанности Кутергиной на должности замглавы тюменского Росгосстраха, обвинения и показания свидетелей.
Суд усмотрел в действиях Кутергиной преступный умысел, доводы адвоката во внимание не принял. Также суд квалифицировал действия Александры Кутергиной, как мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Арест, наложенный на квартиру и на сумму 95 тысяч, суд постановил снять, но арест, наложенный на сумму 1,9 млн рублей сохранить в силе.
«Признать виновной и назначить ей наказание 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, назначить штраф в размере 800 тысяч. Взять под стражу в зале суда», — постановил суд. Обжаловать решение можно в течение десяти дней.
При вынесении приговора судом было учтено время, проведенное Кутергиной в СИЗО (день за полтора). Всего Александра провела 6 месяцев в СИЗО, после чего ей смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест.