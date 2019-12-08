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В жилом доме Тюмени произошел смертельный взрыв бытового газа

8 декабря 2019, 18:02
Фото: Наш город / 1Mi
В жилом доме Тюмени произошел смертельный взрыв бытового газа
Вчера вечером в Тюмени в доме №10а по улице Павла Шарова произошел взрыв бытового газа. Есть жертвы.
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Тюмень

Из-за газового выхлопа произошло возгорание. Площадь горения составила 8 кв.м. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. По данным следствия в результате инцидента погиб сотрудник газовой службы, а трое жителей дома получили ожоги и были госпитализированы в больницу.

Жильцам дома предложили временно заселиться в тюменскую гостиницу «Колос». Это предложение принял один человек. Департамент городского хозяйства администрации Тюмени совместно с управляющей организацией обещал заняться восстановлением теплового контура дома. А в областном следственном комитете по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.

Истинные причины взрыва еще предстоит выяснить, однако сегодня жильцы дома выдвинули свою версию. Они предполагают, что утечка газа произошла из-за повреждения газопровода. А его целостность была нарушена во время работ по прокладке коммуникации.

Повреждение газопровода считают причиной взрыва газа в Тюмени в доме на улице Шарова
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«Вчера днем рядом с домом велись работы по прокладке коммуникации (возможно, электрокабеля) методом горизонтального бурения, а ближе к вечеру появился запах газа», — сообщили очевидцы.

#Новости#Взрывы бытового газа#Тюменская область#МЧС#ЧП#Следственное управление ск рф по тюменской области#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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