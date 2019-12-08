В жилом доме Тюмени произошел смертельный взрыв бытового газа

Из-за газового выхлопа произошло возгорание. Площадь горения составила 8 кв.м. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. По данным следствия в результате инцидента погиб сотрудник газовой службы, а трое жителей дома получили ожоги и были госпитализированы в больницу.
Жильцам дома предложили временно заселиться в тюменскую гостиницу «Колос». Это предложение принял один человек. Департамент городского хозяйства администрации Тюмени совместно с управляющей организацией обещал заняться восстановлением теплового контура дома. А в областном следственном комитете по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.
Истинные причины взрыва еще предстоит выяснить, однако сегодня жильцы дома выдвинули свою версию. Они предполагают, что утечка газа произошла из-за повреждения газопровода. А его целостность была нарушена во время работ по прокладке коммуникации.
«Вчера днем рядом с домом велись работы по прокладке коммуникации (возможно, электрокабеля) методом горизонтального бурения, а ближе к вечеру появился запах газа», — сообщили очевидцы.