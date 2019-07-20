ТОП-3 Тюмени: задержания в «Медгороде», суд над экс-главврачем клиники и АНПЗ

Еще одним из событий предыдущей недели стало задержание бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, его задержали накануне в субботу 13 июля. Суд оставил его под стражей до сентября. Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе Сбербанка, АНПЗ, который в момент предоставления кредита контролировали Мазуров и Лисовиченко, ввел Сбербанк – возможно, и другие банки – в заблуждение касательно финансового состояния.