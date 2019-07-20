ТОП-3 Тюмени: задержания в «Медгороде», суд над экс-главврачем клиники и АНПЗ

После всех проверок и скандальных новостей появилась информация что главного бухгалтера Медицинского города задержали сотрудники силовых ведомств.
При этом все ведомства кроме ФСБ опровергли причастность к данной новости, только последние не стали ее комментировать.
Ранее в июне сотрудники «финансово-экономического блока» онкологического диспансера, который структурно входит в состав «Медгорода» пожаловались Владимиру Путину на главного врача учреждения Андрея Кудрякова. Финансисты утверждали, что Кудряков, «пользуясь своим положением и родственными связями в правительстве», якобы грозит уволить сотрудников, обратившихся с жалобой в областное правительство на выговор, необоснованно, по их мнению, объявленный главному бухгалтеру Галине Ивановой.
В свою очередь, пресс-секретарь депздрава, сообщила, что они провели проверку и установили ряд нелицеприятных фактов. В частности, со счетов «Медицинского города» ежемесячно уводились из оборота «значительные суммы», а также необоснованно начислялись стимулирующие выплаты работникам бухгалтерии, планово-экономического отдела и отдела закупок.
Так же нашим читателям была интересна судьба бывшего главврача поликлиники Нигинского против которого начался судебный процесс.
Его обвиняют в том, что он за взятку через посредника в размере 3,5 млн рублей поспособствовал покупке поликлиникой Нигинского по завышенной стоимости нежилого здания по адресу Котовского, 36в, которое находится рядом с лечебным заведением.
Следующее заседание уже пройдет 24 июля, мы продолжим следить за процессом.
Еще одним из событий предыдущей недели стало задержание бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова, его задержали накануне в субботу 13 июля. Суд оставил его под стражей до сентября. Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе Сбербанка, АНПЗ, который в момент предоставления кредита контролировали Мазуров и Лисовиченко, ввел Сбербанк – возможно, и другие банки – в заблуждение касательно финансового состояния.
Позже следком завел дело на бывшего гендиректора АНПЗ. По версии следствия, бывший директор АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества предприятия, чем причинил заводу ущерб на сумму более 35 млн рублей.
Стоит отметить, что уже 18 июля на завод начала поступать нефть, и после нескольких месяцев перерыва он снова начал работу.