Обыски в тюменском «Медгороде» пока официально никто не подтверждает

Теперь появились сообщения об обысках ФСБ. О том, что нагрянули силовики сообщили 72.ру со ссылкой на свои источники. Пока официально эту информацию подтвердить никто не может.
В пресс-службе медицинского учреждения «Нашему городу» сообщили, что людей в форме ФСБ не видели.
«У нас в клинике все спокойно. У меня наоборот сотрудники спрашивают, что такое в СМИ пишут? Все на своих местах работают. Я никого не видела в форме, чтобы ходили по зданию, проверяли. У нас обычные проверки идут, но они проходят своим чередом», — рассказала пресс-секретарь «Медгорода» Елена Лосева.
В департаменте здравоохранения Тюменской области также не подтвердили факт визита сотрудников ФСБ.
Дозвониться в региональный офис силового ведомства не удалось, телефон пресс-секретаря регионального управлении ФСБ России по Тюменской области находился вне действия сети.