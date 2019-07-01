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Обыски в тюменском «Медгороде» пока официально никто не подтверждает

1 июля 2019, 13:23
Фото: «Наш город»
В последнее время все больше сгущаются тучи над главным врачом МКМЦ «Медицинский город» Андреем Кудряковым. Ранее сотрудники бухгалтерии пожаловались Владимиру Путину на то, что им угрожают увольнением после того как они заступились за своего руководителя — главного бухгалтера Галину Иванову.

Теперь появились сообщения об обысках ФСБ. О том, что нагрянули силовики сообщили 72.ру со ссылкой на свои источники. Пока официально эту информацию подтвердить никто не может.

В пресс-службе медицинского учреждения «Нашему городу» сообщили, что людей в форме ФСБ не видели.

«У нас в клинике все спокойно. У меня наоборот сотрудники спрашивают, что такое в СМИ пишут? Все на своих местах работают. Я никого не видела в форме, чтобы ходили по зданию, проверяли. У нас обычные проверки идут, но они проходят своим чередом», — рассказала пресс-секретарь «Медгорода» Елена Лосева.

В департаменте здравоохранения Тюменской области также не подтвердили факт визита сотрудников ФСБ.

Дозвониться в региональный офис силового ведомства не удалось, телефон пресс-секретаря регионального управлении ФСБ России по Тюменской области находился вне действия сети.

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