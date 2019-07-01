Обыски в тюменском «Медгороде» пока официально никто не подтверждает

«У нас в клинике все спокойно. У меня наоборот сотрудники спрашивают, что такое в СМИ пишут? Все на своих местах работают. Я никого не видела в форме, чтобы ходили по зданию, проверяли. У нас обычные проверки идут, но они проходят своим чередом», — рассказала пресс-секретарь «Медгорода» Елена Лосева.