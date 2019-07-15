nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбербанк обвиняет бывшего владельца и гендиректора АНПЗ в мошенничестве

15 июля 2019, 11:35
Фото: annpz.ru
Сбербанк обратился с заявлением в полицию на Дмитрия Мазурова и Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, выявленные факты незаконных действий, попадают под мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. На основании обращения возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе Сбербанка, АНПЗ, который в момент предоставления кредита контролировали Мазуров и Лисовиченко, ввел Сбербанк – возможно, и другие банки – в заблуждение касательно финансового состояния. Там добавили, что Антипинский НПЗ скрыл, что у завода имеются крупные обязательства перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании Группы «Новый Поток», фактически подконтрольные Мазурову.

«Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения АО «Антипинский НПЗ» договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж», – сказали в пресс-службе банка.

Эти обстоятельства сказались на платежеспособности завода и привели в конце апреля текущего года к остановке предприятия и «высокому социальному напряжению в регионе».

«Полагаем, что следственные органы и суд установят все юридически значимые факты, связанные с неправомерными действиями причастных к этому лиц, и дадут квалифицированную оценку их действиям», – сказали в пресс-службе банка.

Там подытожили, что Сбербанк совместно с партнерами делает все необходимое, чтобы АНПЗ заработал в ближайшее время.

Материалы по теме
Антипинский НПЗ должен возобновить работу с 20 июляВ Москве задержали бывшего владельца АНПЗ Мазурова. Его подозревают в мошенничестве Бывшему владельцу тюменского завода Мазурову грозит до десяти лет тюрьмы
#Новости#Антипинский НПЗ#Дмитрий Мазуров#Сбербанк#Тюмень#Радик Енчу#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25