Сбербанк обвиняет бывшего владельца и гендиректора АНПЗ в мошенничестве

Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе Сбербанка, АНПЗ, который в момент предоставления кредита контролировали Мазуров и Лисовиченко, ввел Сбербанк – возможно, и другие банки – в заблуждение касательно финансового состояния. Там добавили, что Антипинский НПЗ скрыл, что у завода имеются крупные обязательства перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании Группы «Новый Поток», фактически подконтрольные Мазурову.