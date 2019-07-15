Сбербанк обвиняет бывшего владельца и гендиректора АНПЗ в мошенничестве

Как пояснили «Нашему городу» в пресс-службе Сбербанка, АНПЗ, который в момент предоставления кредита контролировали Мазуров и Лисовиченко, ввел Сбербанк – возможно, и другие банки – в заблуждение касательно финансового состояния. Там добавили, что Антипинский НПЗ скрыл, что у завода имеются крупные обязательства перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании Группы «Новый Поток», фактически подконтрольные Мазурову.
«Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения АО «Антипинский НПЗ» договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж», – сказали в пресс-службе банка.
Эти обстоятельства сказались на платежеспособности завода и привели в конце апреля текущего года к остановке предприятия и «высокому социальному напряжению в регионе».
«Полагаем, что следственные органы и суд установят все юридически значимые факты, связанные с неправомерными действиями причастных к этому лиц, и дадут квалифицированную оценку их действиям», – сказали в пресс-службе банка.
Там подытожили, что Сбербанк совместно с партнерами делает все необходимое, чтобы АНПЗ заработал в ближайшее время.