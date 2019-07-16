Задержали главбуха «Медгорода», которая жаловалась Путину на главного врача

В свою очередь, пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина распространила по СМИ пресс-релиз, в котором говорится, что департамент установил ряд нелицеприятных фактов. В частности, со счетов «Медицинского города» ежемесячно уводились из оборота «значительные суммы», а также необоснованно начислялись стимулирующие выплаты работникам бухгалтерии, планово-экономического отдела и отдела закупок. Обнаружены также незаконные выплаты через кассу и на счета некоторых работников. Сами сотрудники объясняли, что фактически деньги не получали, а только ставили подписи в платежной ведомости.