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Задержали главбуха «Медгорода», которая жаловалась Путину на главного врача

16 июля 2019, 13:23
Фото: 1Mi
По сообщениям тюменских СМИ после проверки деятельности департаментом здравоохранения и прокуратурой «Медицинского города», была задержана главный бухгалтер этого медицинского учреждения.
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Тюмень

В ГУВД Тюменской области, Следственном комитете «Нашему городу» рассказали, что они не занимались данным дело и никаких задержаний не проводили. В областной прокуратуре ответили, что проверку проводили, но информации о задержании у них нет. В ФСБ «Нашему городу» информацию о задержании главного бухгалтера МКМЦ «Медицинский город» комментировать не стали.

В июне сотрудники «финансово-экономического блока» онкологического диспансера, который структурно входит в состав «Медгорода» пожаловались Владимиру Путину на главного врача учреждения Андрея Кудрякова. Финансисты утверждали, что Кудряков, «пользуясь своим положением и родственными связями в правительстве», якобы грозит уволить сотрудников, обратившихся с жалобой в областное правительство на выговор, необоснованно, по их мнению, объявленный главному бухгалтеру Галине Ивановой.

После этого в больницу нагрянули проверки разных ведомств, в том числе и прокуратуры.

В свою очередь, пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина распространила по СМИ пресс-релиз, в котором говорится, что департамент установил ряд нелицеприятных фактов. В частности, со счетов «Медицинского города» ежемесячно уводились из оборота «значительные суммы», а также необоснованно начислялись стимулирующие выплаты работникам бухгалтерии, планово-экономического отдела и отдела закупок. Обнаружены также незаконные выплаты через кассу и на счета некоторых работников. Сами сотрудники объясняли, что фактически деньги не получали, а только ставили подписи в платежной ведомости.

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