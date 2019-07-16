Задержали главбуха «Медгорода», которая жаловалась Путину на главного врача

В ГУВД Тюменской области, Следственном комитете «Нашему городу» рассказали, что они не занимались данным дело и никаких задержаний не проводили. В областной прокуратуре ответили, что проверку проводили, но информации о задержании у них нет. В ФСБ «Нашему городу» информацию о задержании главного бухгалтера МКМЦ «Медицинский город» комментировать не стали.
В июне сотрудники «финансово-экономического блока» онкологического диспансера, который структурно входит в состав «Медгорода» пожаловались Владимиру Путину на главного врача учреждения Андрея Кудрякова. Финансисты утверждали, что Кудряков, «пользуясь своим положением и родственными связями в правительстве», якобы грозит уволить сотрудников, обратившихся с жалобой в областное правительство на выговор, необоснованно, по их мнению, объявленный главному бухгалтеру Галине Ивановой.
После этого в больницу нагрянули проверки разных ведомств, в том числе и прокуратуры.
В свою очередь, пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина распространила по СМИ пресс-релиз, в котором говорится, что департамент установил ряд нелицеприятных фактов. В частности, со счетов «Медицинского города» ежемесячно уводились из оборота «значительные суммы», а также необоснованно начислялись стимулирующие выплаты работникам бухгалтерии, планово-экономического отдела и отдела закупок. Обнаружены также незаконные выплаты через кассу и на счета некоторых работников. Сами сотрудники объясняли, что фактически деньги не получали, а только ставили подписи в платежной ведомости.