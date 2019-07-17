В Тюмени начался суд над бывшим главврачом поликлиники Нигинского

На суде Бухаров озвучил свои данные: дату рождения, где родился, образование и прочее. Сказал, что в настоящее время не работает - на пенсии. По его словам, по этому уголовному делу под стражей находился два дня. Мерой пересечения был домашний арест, в середине сентября освободили.
Адвокат попросил приобщить к делу награды его подзащитного, в том числе, что Бухаров является почётным жителем Ямала. А также выписку из амбулаторной карты, заключение специалиста, что Бухаров не может находиться в местах лишения свободы по состоянию здоровья.
И представил письмо с подписями от депутатов тюменской облдумы, которые выступили с защитой в отношении Александра Бухарова.
«При исследовании доказательств со стороны обвинения будут заявлены соответствующие ходатайства об удалении представителей СМИ из судебного заседания. Поскольку некоторые доказательства будут исследованы об особом порядке. Присутствие СМИ в данном случае запрещается», – сказала прокурор.
На заседание не явились свидетели.
Бухарова обвиняют в том, что он за взятку через посредника в размере 3,5 млн рублей поспособствовал покупке поликлиникой Нигинского по завышенной стоимости нежилого здания по адресу Котовского, 36в, которое находится рядом с лечебным заведением. В суде было сказано, что совету директоров он предоставил недостоверную информацию. Цена здания составляла 23,5 млн рублей, а купили его за 27 млн рублей.
Бухаров не признал себя виновным. По его мнению, обвинение выдвинул его бывший заместитель Артем Зон, чтобы уйти от уголовной ответственности за мошенничество (в обвинении, которое зачитала прокурор, он указан как посредник).
Такую позицию поддержал адвокат Александра Бухарова. Защитник уверен, что у его подзащитного не было необходимости брать взятку на такую сумму, так как зарплата у него была 7,5 млн рублей в год. А само дело строится по показаниям только Зона.
«У нас получается, что человек сказал, что “я дал ему деньги. Это получилась взятка”. У нас что, уровень возвращения к 1937-му году, что ли? Я считаю, что данное обвинение непрофессионально сделано, никаких доказательств», – сказал адвокат.
И просил суд обратить внимание на его позицию, на общественное мнение и на депутатов областной думы. Назвал Бухарова хирургом от Бога, а дело предвзятым и надуманным.
Следующее заседание состоится 24 июля.