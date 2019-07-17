В Тюмени начался суд над бывшим главврачом поликлиники Нигинского

На суде Бухаров озвучил свои данные: дату рождения, где родился, образование и прочее. Сказал, что в настоящее время не работает - на пенсии. По его словам, по этому уголовному делу под стражей находился два дня. Мерой пересечения был домашний арест, в середине сентября освободили.