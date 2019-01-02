Долги, хищения, убийства, банкротства. Что рассматривалось в судах в ушедшем году?

В Ленинском районном суде вот уже который месяц проходит рассмотрение уголовного дела в отношении тюменской активистки Юлии Баталовой. Обвинение строится на том, что Баталова якобы напала на двух полицейских, которые предлагали ей пройти дактилоскопию, хотя такие данные уже есть в базе. Баталова около месяца провела в СИЗО и десять дней там держала голодовку. Теперь она находится под домашним арестом до 14 февраля. Сначала ей запрещалось выходить на улицу, но затем суд разрешил ежедневные прогулки по два часа. Сейчас проходят судебные разбирательства, на которых допрашиваются свидетели обвинения.