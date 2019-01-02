Долги, хищения, убийства, банкротства. Что рассматривалось в судах в ушедшем году?

Исковые заявления на многомиллионные долги Антипинского НПЗ
Здесь все в совокупности. В этом году в Арбитражные суды на Антипинский НПЗ было подано порядка 150 исковых заявлений. В большинстве – претензии истцов касались задолженности ответчика. Суммы долгов иногда превышали 20 млн рублей. Почти всегда у таких разбирательств было два исхода – либо суд вставал на сторону истца, либо ответчик и истец заключали мировое соглашения, по которым устанавливался определенный алгоритм оплаты долга.
Однако в декабре сразу две фирмы собирались обращаться в суды с иском о признании АНПЗ банкротом. Они поясняли свое решение тем, что предприятие не выплачивает задолженность по мировому соглашению. В свою очередь в пресс-службе ГК «Новый Поток», куда входит Антипинский НПЗ, сообщали «Нашему городу», что оплата происходит.
Судебные разбирательства проходили на фоне разговоров о возможной продаже АНПЗ и его финансовых проблемах. Однако первый пункт в ГК «Новый Поток» опровергли. А Сбербанк собирался выделить заводу дополнительный кредитный лимит в 9 млрд.
В начале декабря на Антипинском НПЗ приостановилась работа из-за отсутствия денег. На предприятие перестали поставлять нефть. Сбербанк вскоре выделил еще 10 млрд рублей, и работа у завода возобновилась.
При этом и в последние дни уходящего года Антипинский НПЗ продолжает в судах выступать в качестве ответчика. Рассмотрение многих дел перенесено на январь следующего года.
Судебные разбирательства над Юлией Баталовой
В Ленинском районном суде вот уже который месяц проходит рассмотрение уголовного дела в отношении тюменской активистки Юлии Баталовой. Обвинение строится на том, что Баталова якобы напала на двух полицейских, которые предлагали ей пройти дактилоскопию, хотя такие данные уже есть в базе. Баталова около месяца провела в СИЗО и десять дней там держала голодовку. Теперь она находится под домашним арестом до 14 февраля. Сначала ей запрещалось выходить на улицу, но затем суд разрешил ежедневные прогулки по два часа. Сейчас проходят судебные разбирательства, на которых допрашиваются свидетели обвинения.
ДТП с участием спикер тюменской гордумы Дмитрия Еремеева
Еще одним громким судебным делом было уголовное разбирательство в отношении спикера Тюменской городской думы и члена партии «Единой России» Дмитрия Еремеева. Его обвиняли в нарушении ПДД. Дорожное происшествие случилось в конце июня на 178-ом километре трассы Тюмень - Курган. Еремеев на «Тойоте» выехали на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной такси «Максим». Взорвался газ. 23-летний таксист и 30-летний пассажир (у него осталось четверо детей) погибли.
Еремеев заплатил 3 млн рублей компенсации морального вреда близким погибших, они, в свою очередь, отказались от претензий к чиновнику. Спикера гордумы суд признал виновным, но прекратил уголовное дело и назначил судебный штраф в 160 тыс. рублей. Ситуация имела общественный резонанс, который освещали и федеральные СМИ. Позже областная прокуратура проводила проверку по решению тюменского судьи, в итоге суд вернул дело Дмитрия Еремеева на доследование в СК.
Начало судебных разбирательств над участниками «банды ФСБ»
О шокирующих преступлениях так называемой «банды ФСБ» общественность узнала в прошлом году. Установлено, что на протяжении почти десяти лет представители банды занимались убийствами и рэкетом. Жертвами становились таксисты из Средней Азии, обнальщики и предприниматели.
По версии следствия, в ОПГ входили лейтенант ФСБ Алексей Коротков, прапорщик ФСБ Евгений Гладких, тренер по самбо ФСБ Александр Кобылин и неработающий Сергей Синяков. Всем им в зависимости от роли в ОПГ были предъявлены обвинения в убийствах, разбойных нападениях, хулиганстве и похищении людей (статья 126 УК РФ). Также по делу проходили капитан ФСБ Владимир Гилев (умер в СИЗО) и тюменец Сергей Зозуля (объявлен в международный розыск).
Для внутреннего расследования в Тюмень приезжала группа ФСБ из Москвы. В результате верхушка регионального ФСБ была уволена, а также руководитель Вадим Пятилетов.
Уголовное дело рассматривается в Уральском окружном военном суде. 20 декабря Алексея Короткова признали виновным в убийстве семи человек. Его приговорили к 24 годам тюрьмы строгого режима и штрафу 500 тыс. рублей. Он избежал пожизненного заключения, потому что признал свою вину и помогал следствию.
Дело о банкротстве СибНАЦ
Судебные разбирательства над Александрой Кутергиной
Уголовное дело в отношении заместителя руководителя регионального отделения компании «Росгосстрах» Александры Кутергиной возбудили 23 июля. С 25 июля она находится в СИЗО. По версии следствия, Кутергина якобы разработала и реализовала схему обмана во время страхования транспорта областной полиции. Главный менеджер по указанию Кутергиной от имени страховщика ежемесячно готовила и подписывала акты выполненных работ, по которым якобы оказывались услуги по страхованию транспортных средств полиции. По мнению адвоката Кутергиной, следователь не предоставил доказательств, подтверждающих причастность Кутергиной к преступлению.
28 декабря Тюменский областной суд отклонил ходатайство адвоката Кутергиной и оставил ее в СИЗО до 22 января.
Судебные споры ветеранов МЧС с администрацией Тюмени
Администрация Тюмени пытается через суды выселить ветеранов МЧС из общежития на Кедровой, 125. По мнению чиновников, здание является нежилым, и люди там проживают незаконно. В свое время жильцы дома служили в МЧС и получали здесь служебные квартиры. Судебные разбирательства длятся на протяжении нескольких месяцев. Людям некуда идти, поэтому они подали встречные иски.
Администрация города на запрос "Нашего города" ответила, что здание является нежилым, поэтому граждане там жить не могут. Однако Людмила Скребнева, представляющая интересы некоторых семей этого общежития в суде, рассказала, что собрала нужные документы, а также техническую документацию, где указано, что это жилое помещение – "все подтверждено документально".
Суды по коррупционным скандалам в ВУЗах города
В октябре в суд было направлено второе уголовное дело в отношении бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова. Его обвиняют в мошенничестве на крупную сумму с использованием своего положения. Три года назад он поручил гендиректору "НИПИ "Нефтегазпроект" подписать с ним как с физлицом договор. Учредителем фирмы был сам ТИУ. Документ касался работ по разработке технологии использования отходов бурения. Сумма договора составляла 2,298 млн рублей. Ошибков получил два миллиона, остальная часть ушла на налоги. Как установило следствие, сам Ошибков работу не выполнил, поручив сотрудникам вуза.
По первому уголовному делу он уже отбывает наказание. Ранее его признали виновным в хищении 179 млн рублей и превышении должностных полномочий. Суд назначил Ошибкову шесть лет тюрьмы общего режима.
23 ноября стало известно, что бывшего ректора Тюменского государственного нефтегазового университета Олега Новоселова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к четырем года тюрьмы условно и столько же испытательного срока. Новоселов в качестве физлица заключил с фирмой контракт на работы по разработке методики проектирования водоохранных зон, несмотря на то, что средства на это были получены в полном объеме, работы по договору так и не были выполнены. Олег Новоселов возместил причиненный ущерб, признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд над Ниной Трапш
74-летнюю тюменку Нину Трапш обвиняли в том, что она якобы угрожала следователю Колесникову убийством. Она около двух месяцев просидела в СИЗО. В конце октября ее признали виновной по части 2 статьи 296 УК РФ за угрозу 24-летнему следователю. Трапш назначили штраф в размере 30 тыс. рублей и освободили под подписку о невыезде до вступления в силу приговора. Выписанный штраф тюменке не пришлось оплачивать, его засчитали за время, проведенное в СИЗО. После того, как Нина Трапш оказалась на свободе, она рассказала "Нашему городу" о том, что была самой возрастной посетительницей изолятора.